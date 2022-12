Pittsburgh Penguins såg ut att gå mot seger då de ledde med 4-0 hemma mot Detroit Red Wings.

Men Detroit sköt då fem raka mål för att vinna med 5-4 i förlängningen – efter fyra svenskpoäng.

Efter första perioden i nattens match mellan Pittsburgh Penguins och Detroit Red Wings så ledde Pittsburgh med hela 4-0 och såg ut att vara på väg mot segern.

Men sedan vaknade Detroit på riktigt och kunde komma tillbaka in i matchen – mycket tack vare sina svenska spelare.

– Vi var inte helt värdelösa, vi spelade inte så dåligt som resultatet visade. Vi sköt mer och hade säkert ungefär lika många chanser men missade några lägen. Sedan var vi otroligt bra i både andra och tredje perioden. Vi förtjänade den vändningen, säger Detroits coach Derek Lalonde.

Matchen gick till förlängning och väl där kunde Detroit avgöra efter att Jake Walman gjort 4-5-målet.

– Det var en grym match. Vi visade stark moral och motståndskraft genom att vända matchen. Vi visste att det inte var tillräckligt bra efter första perioden så vi slog på efter det, säger matchhjälten Walman efteråt.

Jake Walman scored the overtime winner to help the @DetroitRedWings earn their first-ever four-goal comeback win on the road.#NHLStats: https://t.co/g8oUqVDgdg pic.twitter.com/ulhqGvwyaz