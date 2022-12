AIK tog revansch i kaosartade derbyt: "Inga spelare kvar"

De två första Stockholmsderbyna slutade med Djurgårdsvinst.

Ikväll tog AIK en 2–1-revansch – efter rejäla manfall, genom matchstraff och sjukdom.

– En tuff match. Mycket kamp, mest kamp skulle jag säga, säger Ludvig Rensfeldt till C More.

Efter att Djurgården vunnit det första Stockholmsderbyt sedan 2014 och sedan i tisdags tagit en ny vinst, var AIK rejält revanschsugna inför kvällens returmöte i Globen.

Det var därmed inte bara publiken som kokade när stockholmslagen klev ut på isen. AIK kom ut med en hög fart och intensitet för att få matchen dit de ville. Till slut tog man även hem en 5–3-vinst, vilket var den första derbysegern sedan mars 2014.

– Vi kommer ut och gör exakt det vi snackat om, åka mycket skridskor, ligga på dem, vara intensiva. Vi ska vara ett intensivt lag som jobbar hårt. Det är klart, när fysiken kommer in, gynnar det oss, säger Oskar Magnusson till C More

Första perioden slutade med hela 10–1 i skott till hemmaspelande AIK, efter 20 minuter som präglades av en hel del bråk och utvisningar.

Vid ett tillfälle brann det till ordentligt framför Djurgårdens mål och samtliga spelare som var på isen hamnade i utvisningsbåset.

– Rejält kurr, samtliga spelare är inblandade. Det finns inte sittplats till alla, säger Harald Lückner i C More.

Stjärnorna klev av: “Det är lite rörigt”

Men det som kom att påverka resten av mötet mest var något som verkade vara sjukdom.

Redan när pucken släpptes stod det klart att Christian Sandberg, som var uppskriven på laguppställningen, inte skulle spela.

I den första perioden klev även två viktiga pjäser av för Djurgården. Plötsligt befanns sig varken Marcus Krüger och Daniel Brodin i båset och både John Norman och Emil Berglund hade åkt på smällar.

– De (Kruger & Brodin) är sjuka. Berglund och Norman kan spela, sade Johan Garpenlöv till C More och fortsatte:

– Vi är tillbakatryckta. Det är lite rörigt. Vi har fått ändra väldigt mycket i våra kedjor igen. Vi har fått andas och ska börja om, säger Garpenlöv.

Det hela gjorde att Djurgården behövde gå hårt på de ledande spelarna som var kvar. Den som fick dra ett stort lass var därmed Ludvig Rensfeldt, som när två perioder var spelade hade gjort över 17 minuter.

– Det är en tuff match. Mycket kamp, mest kamp skulle jag säga. Det gäller att ta vara på lägena. Minst 25 har jag i mig. När jag hör Ludde så hoppar jag in. Vi är kort om folk, det vet vi. Alla får spela mycket. Alla får ta ett stort ansvar, det är kul, säger Ludvig Rensfeldt till C More.

Lånets mål räckte inte: “Snart finns det inga spelare kvar”

När det kom till själva spelet, var det fortsatt massvis med utvisningar som präglade mötet i andra perioden. Wiktor Nilsson och Erik Flood rök ihop i slagsmål och skickades båda ut med matchstraff.

– Snart finns det inga spelare kvar att spela den här matchen, säger Lars Lindberg i C More.

Claes Endre fick göra några fina räddningar, medan det för Djurgården var inlånade Fredrik Schlyter som var närmast. 21-åringen kom till ett friläge och revs ner, men fick trots det ingen straff och inget första mål i matchen.

Men till slut fick Tyresö/Hanviken-lånet revansch. De sjuka spelarna hade öppnat för mer speltid och Schlyter var efter ett farligt avslut först på returen för att peta in 1–0 mellan benen på Endre.

Utvisningarna fortsatte sedan att ställa till det. Daniel Muzito-Bagenda kunde endast tre minuter efter öppningsmålet reducera med fint prickskytte i powerplay.

– Det är ett prickskytte av högsta klass när han sätter den i första krysset, säger Luckner.

Med sitt första mål för säsongen blev sedan AIK:s Filip Windlert dagens stora derbyhjälte när han i den tolfte minuten satte dit 2–1 bakom Matthew Galajda.

Matchen slutade med totalt 90 utvisningsminuter, 45 för vardera lag.

– Det är fint. Man gör inte så många, så det var bra att passa på idag. Det är en krigarmatch. Det är grisigt i de två första perioderna. Mycket kamp. Det är så jävla skönt. Jag hopppas det här kan bli en vändpunkt för oss, säger Windlert till C More.

