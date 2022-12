Efter en rörig höst var Nybro Vikings i behov av ett positivt besked i Allettan-premiären. Det fick man också via 3-1 mot ett tungt och proppmätt Karlskrona.



En premiär är bara en match av 18 i Allettan, men vissa vinster kan vara betydligt mer viktiga än andra.



Så var det för Nybro Vikings ikväll.



Laget har haft en knölig höst med sviktande form, tränarförändring (Mikael Tisell out, Pekka Virta in) och vad som i slutändan blev en säkrad Allettan-plats med andan i halsen. Man går med tunn trupp och kliver in i spetsserien med behovet av att få lite luft under vingarna.



Nye coachen Pekka Virta har ägnat uppehållet åt att gnugga in sitt hockeytänk i laget och utifrån den förutsättningen kunde ingen riktigt veta vad som var att förvänta av Nybro i premiären. Förmodligen inte ens de själva.



En prem