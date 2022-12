Skellefteå gick segrande ur seriefinalen mot Växjö.

Efter två tillknäppta perioder sköljde man över bortalaget med 3–0 och säkrade sin 14:e raka seger och ny position som serieledare.

– Jag tror inte vi tänker så mycket, säger Måns Forsfjäll till C More.

Seriefinal, annandag, två långa segersviter. En skulle brytas.

Mötet mellan Skellefteå och Växjö såg ut att bli en riktig rysare på förhand. Skellefteå har redan satt klubbrekord för längsta segersvit och hade chansen att ta sin 14:e raka. För Växjös del har man fem raka vinster bakom sig och satt, inför matchen, två poäng före Växjö i toppen av tabellen.

– Växjö är ett otroligt skickligt lag och leder serien av en anledning. De har en fantastisk backuppsättning. För oss blir det viktigt att vara med från start. Vi kan inte åka och vänta på något efter ett uppehåll. Vi måste vara redo direkt från start, sade Rickard Hugg inför matchen.

Med från start verkade båda lagen vara. De två första perioderna blev tillknäppta utan mål åt vardera håll. Andra perioden slutade med ett tydligt övertag för hemmaspelande Skellefteå i skottstatistiken, 13–6, men trots det var Växjö nöjda med sin prestation.

– Vi kommer upp hit och gör bra första två perioder, vi håller de på utsidan och skapar lite framåt, jag vill se oss lite snabbare ur egen zon och få längre anfall på dom inför tredje, säger Hardy Häman Aktell till C More.

Dominerade i avslutningen

Skellefteå höll i sitt övertag i den tredje perioden och satte sig i förarsätet med flera farliga chanser. Emil Larmis nolla spräcktes två minuter in i den tredje perioden av Måns Forsfjäll efter en fin backhandpassning av Tom Kühnhackl. Målet var den 20-årige backens första för säsongen och blev även det som satte igång översköljningen.

– Det har jag längtat efter. Det var ett tag sedan. Till och med brorsan har hunnit med att göra mål i SHL, säger Forsfjäll till C More.

Målet fick fart på hemmalaget som några minuter senare utökade man sin ledning genom Joakim Lindström.

Växjö tog en time-out och plockade ut Larmi ur buren med dryga två minuter att spela, men förgäves. Pär Lindholm skickade in 3–0 i tom bur från egen zon och satte därmed spiken i kistan för lagets 14:e raka seger och därmed även en säkrade serieledning, då man kliver förbi Växjö. Sista perioden slutade med hela 15–6 i skott, fördel Skellefteå.

– Jag tror inte vi tänker så mycket. Vi har ett system som funkar och följer det, säger Forsfjäll till C More efter matchen.

Skellefteå AIK – Växjö Lakers: 3–0 (0–0, 0–0, 3–0)

Skellefteå: Måns Forsfjäll, Joakim Lindström, Pär Lindholm.

Växjö: –

TV: Skellefteå eller Växjö – vilken svit spricker?

Matchrapporter: Stark seger för Skellefteå i toppmatchen mot Växjö Seger för Växjö efter avgörande i förlängningen mot HV 71 Skellefteå höll nollan och tog stark seger mot Oskarshamn Skellefteå höll nollan och tog stark seger mot Rögle Elva raka segrar för Skellefteå – efter 5-4 mot Malmö