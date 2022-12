Idag är Roger Rönnberg en av Sveriges mest profilstarka och framgångsrika tränare, och han förknippas starkt med Frölunda. Men hans första stora framgång kom 2012 - då han som förbundskapten för Juniorkronorna lotsade Sverige till ett efterlängtat VM-guld.

– Jag stod och väntade på vad domarna skulle göra. Jag trodde inte på det först och tänkte ”är vi verkligen framme nu eller ska dom titta på det här?", säger han när han minns tillbaka på avgörandet.

Dagarna efter nyår 1981 vann Sverige sitt första Junior-VM guld. Det skulle dröja fram till säsongen 2011/12 innan våra Juniorkronor skulle ånyo skulle komma att stå överst på prispallen. Det efter en dramatisk final som Sverige vann med 1-0 efter förlängning. Målskytt var NHL-stjärnan Mika Zibanejad.



Förbundskapten för guldlaget 2012 var Roger Rönnberg, som sedan många år tillbaka är coach för Frölunda.

– Det jag givetvis kommer ihåg bäst från den turneringen är då jag fick stå på blålinjen, sjunga och lyssna på nationalsången med övriga laget - och njuta tillsammans efter fullbordat verk. Den var en mäktig känsla, berättar Roger Rönnberg för hockeysverige.se.

Roger Rönnberg hade coachat JVM-laget 2011 och tog mycket lärdomar med sig från den turneringen.

– Ja, väldigt mycket, både spel- och coachningsmässigt. Framför allt hur viktig det var man vet vart man har spelarna i avgörande lägen.

– Den turneringen åkte vi ut efter straffar. Jag tyckte självkritiskt att vi inte var riktigt förberedda på rätt sätt inför den straffläggningen. Det gäller att vara förberedd inför alla situationer i ett JVM. Oftast avgörs det i förlängningar eller med straffar.

– Då gäller det att känna sina spelare, vilka spelare som kliver fram och på vilket sätt så man som coach plockar ut rätt spelare. Också att som coach ha hjälpt dom att förbereda sig så dom är redo för situationerna som avgör sådana matcher. Det tror jag själv att jag inte var nog duktig på, att förbereda årskullen på det innan turneringen och matcherna.

“En speciell kull”

Just dom här bitarna var också något Roger Rönnberg och hans team runt laget jobbade med under hösten 2011.

– Hela ledarteamet jobbade väldigt bra med en utvärderingsprocess. Väldigt tydligt strukturerat framåt hur vi skulle kunna vara bättre förberedda. Vi var ett stort team som jobbade bra ihop.

Robert Ohlsson, Rikard Grönborg och Roger Rönnberg. Foto: Bildbyrån.

Fanns det någon lagdel där du kände dig orolig inför turneringen?

– Nej. Den här kullen som vann till slut, 92:orna, var en faktiskt en speciell årskull på många sätt. Framför allt på det sättet dom gillade att tävla tillsammans. Det stack ut under hela resan och inte bara under Junior-VM.

– Jag vet inte hur många tävlingar det här gänget vann under resan fram till Junior-VM. Killarna var vana att vinna. En av få saker det här laget inte vann var J18-guldet några år innan. Tack vare det hade dom en naturlig revanschlust i sig, just dom här 92:orna ihop.

– Dom hade en fantastisk mentalitet och förmåga att ta fram det bästa ur varandra när det behövdes som mest.



En från kullen födda 1992 som inte var med i Junior-VM 2012 var Colorados lagkapten, Gabriel Landeskog.

– Jag kollade med ”Gabbe” Landeskog om han hade någon möjlighet att vara med. Jag var också över och träffade honom, men han hade ingen möjlighet att vara med.

Hyllar ledarna i laget

Laget Roger Rönnberg och hans stab hade tillgång till vara inte bara skickliga hockeyspelare utan även starka karaktärer vid sidan av isen och i omklädningsrummet.

– Det var vad som stack ut i det här laget, att det var många och ett väldigt gott ledarskap internt. Det här laget var inte bara ett gäng toppspelare utan vi hade många som var med och ledde laget: Johan Larsson, Max Friberg, (Patrik) Nemeth…

–Fredrik Claesson var en naturlig ledare på sitt sätt i det här laget och bidrog med enormt mycket energi. ”Jocke" Nordström som köpte en lite mer defensiv roll i det JVM:et och så vidare.

– Just den delen var det unika med det här gänget, hur många som var med och drev på varandra framåt.

Johan Larsson, Mika Zibanejad och Max Friberg. Foto: Bildbyrån.

Sverige vann samtliga matcher i grundserien än om det var efter lite stolpe in ibland. Just att laget tog sig igenom utan förlust tror Roger Rönnberg betydde mycket mentalt.

– Det här laget tränade hela året på att vinna oavsett om dom var på U19-turneringarna, som dom var ute på i början, fram till alla andra U20-turneringar. Killarna var, som sagt var, vana att vinna. Det tror jag var viktigt.



I semifinal ställdes Sverige mot Finland, en match som vanns med 3-2 efter straffar.

– Spelmässigt spelade vi rätt bra, men målmässigt låg vi inte så bra till innan vi fick in något mål, kom tillbaka i matchen och fick det till straffar.

– Givetvis kommer jag ihåg (Mikael) Granlund som lade sista straffen på ”JG” (Johan Gustafsson). Han kom knappt till skott. Det var fantastiskt att få gå vidare med så små marginaler.



I finalen ställdes ni mot Ryssland, hade ni fördel av att ha spelat mot ryssarna redan i grundserien?

– Ja, det hade vi. Vi tyckte att vi hade vissa spelmässiga nycklar mot ryssarna. Det visade sig även i finalen att vi hade ett ganska stort spelövertag, men gjorde inte målen på det spelövertaget som vi borde gjort för att vinna under ordinarie tid.

Ett av svensk ishockeys mest klassiska mål. Foto: Bildbyrån.

– Den känslan var sjuk. Jag såg vad som hände och hur det uppstod. Det var en overklig känsla.– Jag stod och väntade på vad domarna skulle göra. Jag trodde inte på det först och tänkteskrattar Roger Rönnberg

Vad var det som gjorde er till världsmästare?

– Jag tror att gruppen hade en mentalitet och kaxighet. Killarna var där på riktigt för att vinna. Jag tycker också att dom hade en mentalitet att hela tiden vara bäst när det gällde.

– Vi hade också en kontinuitet i ledarstaben, vilket jag tror var väldigt viktigt. Framför allt då Robert Ohlsson och Jonas Fransson som hade varit med på hela U18-resan och kände dom här killarna både utan och innan.

– Dom hade fått vara ute i tuffa situationer med dom här spelarna tidigare. Det tror jag var väldigt värdefullt.



När du träffar någon av killarna från det här laget idag, har ni en speciell relation med tanke på vad ni vunnit tillsammans?

– Nyligen sprang jag förbi en av spelarna i korridoren, Johan Larsson, som värmde upp där. Klart att vi delar lite goa minnen ihop och det tror jag aldrig kommer försvinna.



Junior-VM börjar om ett par dagar, har du en hälsning du kan skicka med till killarna som ska delta?

– Få ihop gruppen, spela för varandra, var osjälvisk och se till lagets främsta, men hitta också den här kaxigheten. Att man verkligen kliver ut för att vinna varje match. Att det finns där och att man tror på sig själv och lagets förmåga. Det tror jag är viktigast.

Ja, Roger Rönnberg, om någon, borde ju veta.

TV: ZIbanejad efter JVM-guldet