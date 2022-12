Most points by a defenceman in their first 35 GP of a season (since 1975):

55- Paul Coffey (1985-86)

50- Coffey (1988-89)

50- Al MacInnis ('90-91)

46- @SanJoseSharks Erik Karlsson (2022-23 via 1G-3A so far tonight)

46- Denis Potvin ('75-76)

46- Potvin ('78-79)

46- Coffey ('83-84)