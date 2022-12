Rasmus Sandin klev av i Torontos senaste match på grund av en nackskada.

Nu sätts svensken upp på skadelistan av Toronto och blir borta den kommande tiden.

I matchen mellan Toronto Maple Leafs och Tampa Bay Lightning under natten mellan tisdag och onsdag klev svenske backen Rasmus Sandin av med en nackskada.

Nu står det klart att Sandin kommer att bli borta den närmaste tiden. Toronto meddelar nämligen att de sätter upp 22-åringen på skadelistan.

Samtidigt kallar Toronto upp Mac Hollowell från farmarlaget Toronto Marlies medan Jordie Benn förväntas ta Sandins plats i laget inför kvällens match mot Philadelphia Flyers.

The @MapleLeafs have recalled D Mac Hollowell from the @TorontoMarlies on an emergency basis.



D Rasmus Sandin has been placed on injured reserve.