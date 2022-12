I mellandagarna spelar Örebro klassiska Spengler Cup i Davos.

Nu väljer klubben att förstärka laget med SHL-bekantingen Quinton Howden under turneringen.

– Vi får in en riktigt bra lagspelare som alltid sätter laget i första hand, säger general managern Stefan Bengtzén.

Quinton Howden har ett förflutet i SHL, då han spelade elva matcher med Malmö under säsongen 2020/21. Den här säsongen har han spenderat en kortare sejour i finska Jukurit på provspel, men släpptes från klubben förra veckan.

Howden har tidigare varit lagkamrat med Örebros stjärnmålvakt Jhonas Enroth i KHL-klubben Dinamo Minsk.

– Det känns jättebra att vi kan ta in Quinton till Spengler Cup. Vi får in en riktigt bra lagspelare som alltid sätter laget i första hand. Enroth och Quinton känner varandra sedan tiden i Dinamo Minsk och vi har fått goda visdomsord från Rothen. Nu tränar Quinton med laget på juldagen och det ska bli kul att se honom under våra matcher i Davos, säger general managern Stefan Bengtzén till Örebros hemsida.

Kovacs uppges också förstärka

Sedan tidigare har SportExpressen rapporterat att även Tre Kronor-forwarden Robin Kovács kommer att förstärka Örebros lag under Spengler Cup.

Howdens try out-kontrakt med Örebro sträcker sig över perioden som laget spelar Spengler Cup. SHL-klubben inleder turneringen på annandagen med ett möte med Ambri-Piotta.

På meritlistan har Howden en OS-turnering med Kanada (2018) samt 97 NHL-matcher med Florida och Winnipeg.

