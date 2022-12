Philadelphia Flyers kallar upp Samuel Ersson till NHL. Nu är 23-åringen närmare en NHL-debuten än vad han någonsin har varit tidigare.

Samuel Ersson har varit rejält skadedrabbad under det senaste året. Men till den här säsongen har svensken lyckats komma tillbaka och har spelat bra för Leigh Valley Phantoms i AHL.

Nu kan då NHL-chansen dyka upp.

Målvakten blev nämligen uppkallad till NHL under onsdagen. Och nu är han närmare än någonsin en NHL-debut. Den här säsongen har det blivit 18 matcher i AHL med 91 i räddningsprocent och 2.72 insläppta mål per match som resultat.

Transaction: We have recalled goaltender Samuel Ersson from @LVPhanthoms (AHL). Goalie Felix Sandstrom will not make the trip with the team to Toronto due to illness. pic.twitter.com/TgkVbGm6tk