Efter en poänglös säsong i fjol har William von Barnekow nu börjat slå igenom i SHL på riktigt.

Nu belönas den NHL-draftade 20-åringen med ett nytt kontrakt.

– Börjat växa in i SHL kostymen på riktigt, säger sportchefen Björn Liljander på klubbens hemsida.

Inför denna säsong hade William von Barnekow inte gjort ett enda poäng i SHL. 25 matcher in på säsongen har han nu gjort fyra mål och en assist. 20-åringen som draftades av Buffalo Sabres under sommaren 2021 är på väg i rätt riktning.

Detta bevisas nu även av klubben som meddelar att man förlängt avtalet med talangen.

– William har haft en väldigt fin utveckling på säsongen där han börjat växa in i SHL kostymen på riktigt och tar för sig mer och mer ute på isen. Han är en spelare som spelar med uppoffrande spel och stort hjärta samtidigt som han tar smarta beslut på isen. Det blir också extra glädjande att förlänga med en spelare som gått hela vägen från sin moderklubb Limhamn, via vår ungdoms- och juniorverksamhet hela vägen in i SHL, säger sportchefen Björn Liljander på klubbens hemsida.

“Tagit för mig mer”

Von Barnekows nya kontrakt gäller fram till våren 2025.

– Det känns väldigt bra att skriva på för två nya säsonger. Jag trivs jättebra i klubben och det var här som allting tog fart för mig rent hockeymässigt. Det är speciellt för mig, att representera den här klubben och jag njuter varje gång jag får chansen att spela framför fansen. Spelmässigt tycker jag att jag har tagit för mig mer den här hösten, men känner samtidigt att jag har mer att ge - och det vill jag visa här framöver, säger han.

