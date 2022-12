Varken Oskar eller Marcus Lindblom lyckades näta under sina första chanser i SHL.

För de tredje brodern, Linus Lindblom, tog det endast några sekunder.

– Det var det här man drömde när man spelade på gatan när man var mindre, säger Linus Lindblom till C More.

När Brynäs presenterade sin trupp till kvällens match mot Frölunda stod det klart att Linus Lindblom skulle debutera och därmed även bli den tredje brodern i Lindblom-familjen att göra det för klubben. (efter Oskar Lindblom och Marcus Lindblom).

Redan där var kvällen en dröm som gick i uppfyllelse för den 19-årige forwarden. Men han hann inte med många skär ute på isen i Göteborg innan kvällen blev ännu mer betydelsefull.

Med knappt fem minuter spelade av mötet slängde junioren iväg ett skott mot Lars Johansson. Ett skott som skymdes av kedjekamraten Oskar Kvist och letade sig in i nätet. Det hela endast 38 sekunder in i det Linus Lindbloms första byte i SHL.

– Det trodde man inte när man åkte hit till matchen. Det är kul. Man försöker göra vad man kan ute på isen för att hjälpa laget. I det här fallet var det att skjuta på mål. Kvist gör en jättebra skymning. Det var en skön känsla, säger 19-åringen till C More efter den första perioden.

Varken Oskar eller Marcus gjorde ett enda poäng under den säsong de fick chansen för första gången i SHL. Båda slutade sina respektive “debut-säsonger” på fyra matcher och noll poäng.

– Man är nervös innan, men sen när man kommer in på rinken och gör sina grejer så försvinner det. Både Hannes Björninen och Kvist har hjälpt när jag har pratat med dem.

“Fattade inte först"

Som assisterande kapten har Linus gjort 26 matcher för Brynäs J20 denna säsong och har redan överträffat sin målsiffra från fjolårssäsongen.

– Det var det här man drömde när man spelade på gatan när man var mindre. Att sätta den i mål och känna den här känslan, det kändes inte riktigt på riktigt. Jag fattade inte först att den gick in, säger han till C More.

Så här sade Brynäs J20-tränare Johannes Nygård till hockeysverige.se om Linus Lindblom i samband med artikelserien “Framtidens stjärnor”.

– När han får fart är han svår att stoppa. Det blir som ett lok som rullar fram, sen har han dessutom ett riktigt vasst skott.

Läs hela kommentaren om Lindblom och. allt om Brynäs J20 här – kommentarer om ALLA spelare.

Matchen pågår.

TV: Lindblom lurar Lehner med klassiska tricket

