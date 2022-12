Andra turneringen – andra raka turneringssegern för Sam Hallam som förbundskapten.

Tre Kronor vinner SWISS Ice Hockey Games efter att ha besegrat Tjecken med 4-0 under söndagen.

Både Tjeckien och Tre Kronor hade två raka segrar i SWISS Ice Hockey Games och skulle då mötas i en “final” under söndagen för att avgöra vilka som skulle vinna turneringen. Sverige behövde dock vinna efter ordinarie tid för att passera eftersom Tjeckien hade sex poäng och Sverige fyra inför dagens drabbning.

Det blev då seger för Tre Kronor med 4-0 som därmed vinner SWISS Ice Hockey Games. Sam Hallam har alltså vunnit två av två turneringar i Euro Hockey Tour hittills som förbundskapten.

Matchen började tungt direkt för Tjeckien då lagets förstemålvakt Simon Hrubec klev av tidigt med en skada och i stället fick Marek Langhamer hoppa in i målet.

Olofsson målskytt för tredje raka matchen

Langhamer fick sedan kapitulera snabbt då Tre Kronor tog ledningen i powerplay. Stjärnbacken och lagkaptenen Henrik Tömmernes dansade på blålinjen innan han släppte över pucken till Jesper Olofsson. Forwarden klippte då till med ett direktskott som gick in högt i målet. Olofsson har därmed gjort mål i alla tre matcher under SWISS Ice Hockey Games.

– Såklart kul att göra mål igen. “Tömme” lurar alla här inne, lägger över den pucken fint så det var bara att smacka dit den. Skönt att få utdelning tidigt i matchen, säger Olofsson till SVT efteråt.

Tjeckien kom sedan ut väldigt starkt i andra perioden men Tre Kronors målvakt Marcus Högberg gjorde återigen en stormatch. Högberg som räddade 44 av 46 skott i premiären mot Schweiz i torsdags.

Fantenberg klev fram

Sedan klev Oscar Fantenberg in i handlingarna. Fantenberg, som var utanför laget i förra matchen mot Finland, är främst en defensiv back men mot Tjeckien visade han sin offensiva förmåga.

Fantenberg sköt först ett skott som styrdes in till 2-0 och bara några minuter senare klev han fram igen och smällde dit 3-0 till Sverige. 2-0-målet skrevs dock till Emil Heineman i den officiella statistiken då pucken bedömdes ha touchat på Leksandsforwarden på vägen in i målet.

Huvudpersonen bakom båda målen var dock osäker.

– Jag tror det är ett mål för mig men jag är inte helt säker. Jag tror inte “Heine” vad på den så som han själv ser det. Jag hade tagit två mål, säger Fantenberg till SVT med ett skratt.

Ställningen var då 3-0 till Tre Kronor efter två perioder – trots att Tjeckien länge var det spelförande laget.

– Jag tycker det är betydligt jämnare än vad resultatet visar. Den stora skillnaden är målvaktsspelet. Sverige har en jättebra målvakt och jag tycker Tjeckiens målvakt, som blev inkastad, har varit svag. Målvaktsspelet är det som skillnad men annars är Tjeckien det bästa laget som Sverige har mött i den här turneringen, säger SVT-experten Mikael Renberg.

Heineman tvåmålsskytt

Tjeckien pressade också på för att ta sig tillbaka in i matchen under den tredje perioden. De såg också ut att kunna få in en reducering då domaren pekade för ett mål i början av den tredje. På reprisen syntes det dock tydligt att Marcus Högberg räddade pucken som sedan låg på mållinjen en stund innan den rensades. Högbergs nolla var därmed intakt.

Precis i slutet tog sedan Tjeckien ut målvakten men då kunde Tre Kronor punktera matchen. Emil Heineman kom då fri med ett tomt mål och lade in pucken för 4-0 till Sverige. Det var Heinemans andra mål i matchen och tredje mål i turneringen, en succédebut i landslaget för Heineman helt enkelt efter att han gjort två mål på nio matcher i Leksand den här säsongen.

Ställningen blev också 4-0 till Tre Kronor och Marcus Högberg fick då hålla nollan för att se till att Sverige både vinner matchen och turneringen.

I november vann Tre Kronor Karjala Tournament med fem poäng på tre matcher efter en trepoängare, en vinst efter förlängning samt en förlust. Under SWISS Ice Hockey Games plockade dock Tre Kronor sju poäng efter att ha vunnit turneringens alla tre matcher.

Tjeckien – Sverige 0–4 (0-1,0-2,0-1)

Tjeckien: –

Sverige: Emil Heineman 2, Jesper Olofsson, Oscar Fantenberg.

