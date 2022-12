Skellefteå har rusat mot toppen av tabellen efter tunga tiden i oktober.

Med dagens 4–0-vinst mot Oskarshamn satte man ett nytt klubbrekord för längsta segersvit.

– Det är ruggigt imponerande, säger Björn Oldéen i C More.

Skellefte AIK sätter nytt klubbrekord för längsta segersvit. De sex raka förlusterna i oktober känns nu långt bort för Västerbottningarna, som i och med dagens 4–0-vinst mot Oskarshamn har tagit sin 13:e seger i rad. Det är nu endast Färjestads svit från 2001/02 på 16 seger som är bättre i SHL:s historia.

– Vi fuskade i en del detaljer som vi kollade extra på. Jag tycker att vi har skärpt till oss i de detaljerna och det visar sig i resultaten också, säger Max Lindholm i C More.

Max Lindholm både inledde och avslutade målskyttet för sitt Skellefteå. Öppningsmålet kom redan efter tre minuter spelade och var starten på den salva som laget skickade mot Joe Cannata i Oskarshamnsburen. Totalt sköt man 43 skott, varav fyra hittade in bakom Cannata.

Trots att man enligt en av matchens förgrundsfigurer, Jonathan Pudas inte gjorde sin bästa period i den andra, så var det just där de ytterligare tre målen kom. Två efter framspelningar av just Pudas.

– Första 20 är riktigt bra. 1–0 är i underkant. Efter 40 är det 4–0 i överkant. Jag tycker att de spelar bättre än oss första tio, tills Jocke kliver in i handlingarna, säger den poängskickliga backen i C More.

"Får hoppas på något liknande"

Det var rejält irriterat i det andra båset, speciellt från SHL:s poängkung Antti Suomela som satte ord på sina känslor i pausen.

– Vi tar så många dumma utvisningar just nu. Jag frågade bara om reglerna är densamma åt båda sidor, säger Antti Suomela om vad han pratade med domarna om.

I tredje perioden sköt Skellefteå 17 skott, men spelade till slut av matchen och säkrade därmed sin 13:e raka seger.

– Senaste gången man satte klubbrekord var väl när man tog SM-guld, så vi får hoppas på något liknande, säger Max Lindholm i C More efter matchen.

