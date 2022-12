HV71 fortsätter att fälla krokben för sig själva.

Ett sent matchstraff och misstag gav bort 5–4-segern i Smålandsderbyt mot Växjö.

– Vi gör en okej match, men det krävs lite till för att ta poäng av de här topplagen, säger Mattias Tedenby i C More.

Med två förluster bakom sig åkte HV71 den korta resan till Växjö för att försöka störa serieledande rivalen.

En stark inledning med två mål i den första perioden gav ett övertag innan Växjö kämpade sig tillbaka genom två mål av Robert Rosén och ett av Kalle Kossila.

Efter två spelade perioder var det serieledarna som såg ut att vara i förarsätet. Men, endast åtta sekunder efter 3–2-målet klev André Petersson fram för första gången.

Reduceringsmålet blev det första av två för den assisterande kaptenen, som även i den tredje perioden reducerade kort efter ett 4–3-mål i powerplay av Hardy Häman Aktell.

Matchstraffet dödade HV:s momentum

HV71 vägrade att ge sig helt enkelt. Men man såg även till att göra det hela svårare för sig själva. Med 16.40 spelade satte Emil Andrae ut klubben i ryggen på Jayden Halbgewachs som dundrade in i sargen.

Andrae fick efter videogranskning utgå med ett matchstraff och satte sitt lag i en minst sagt jobbig situation. Men Jönköpingslaget spelade av alla minuter av full tid och fortsatte spela av underläget även på övertiden.

Väl där var André Petersson endast millimeter från att göra sitt tredje i matchen och bli stor stor hjälte för sitt lag. Ett lågt skott träffade hårt stolpen och var det närmsta HV kom en seger. Lukas Bengtsson skickade iväg ett skott som Joni Ortio inte hade en chans att se. Ett skott som ledde till 5–4-segern och hemmalagets femte raka seger och första segern i ett Smålandsderby den här säsongen.

– Vi kvitterade och sen tar vi den där onödiga. Vi har tagit alledeles för många onödiga utvisningar i slutet av matcherna när vi haft momentum för att sätta en till. Det är besvikelse såklart. Det är som att när vi leder vågar vi inte spela stort med pucken. Då kastar vi skit till varandra istället, säger Mattias Tedenby i C More efter matchen.

