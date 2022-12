Efter ett genombrott under hösten har Hugo Jonasson nått nya höjder.

Vid 19-års ålder är han nu för första gången uttagen i en landslagstrupp, och inte i vilken som helst.

– Jag har väl egentligen presterat över mina förväntningar, säger Jonasson.

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förutom ett läger i Enköping i somras, har Hugo Jonasson aldrig blivit uttagen i en landslagstrupp. Men när Magnus Hävelid nu samlat Sveriges främsta juniorer till årskiftets huvudattraktion, JVM, finns en viss 19-åring från Ljungby med på listan.

– Det känns lite overkligt måste jag säga. Jag är fortfarande chockad och har väl inte riktigt kunnat ta in det än. Jag har aldrig blivit uttagen innan. Jag var reserv och blev inkallad till ett lägret i somras. Det är väldigt mycket nytt. Det är som att komma till ett helt nytt lag. Det är spännande och kul. Jag lär nog känna rätt många nu under de här veckorna säger backen när hockeysverige.se möter honom under mediaträffen på Arlanda innan juniorkronornas resa till Nordamerika.

– Det här tillhör väl inte min vardag direkt. Riktigt roligt.

Hur fick du reda på det?

– Magnus Hävelid ringde mig under måndagen när jag satt och kollade på fotboll med Hampus Plato i Oskarshamn. Vi hade precis lagat mat. Det var ett jäkligt roligt besked att få när man satt där. När han ringde tänkte jag att han skulle säga att jag var reserv eller något liknande, men inte att jag skulle ta plats som en av åtta backar. Det trodde jag inte. Det ska bli riktigt roligt.

Har du hunnit smälta det nu?

– Lite mer nu. Man har fattat att man ska iväg. Alla skriver till en och då fattar man, ”okej, det här är ganska stort ändå”. Men jag har inte riktigt smält det. Det dröjer nog lite. Jag kanske hinner landa i Sverige igen innan det har släppt riktigt.

Belönades med kontrakt: “Tyckte inte att steget var så stort”

Det hela har gått fort för den Troja/Ljungby-fostrade backen. Innan han flyttade till Oskarshamn inför säsongen 2021/22 hade det endaste blivit ett fåtal matcher i J20 region, den näst högsta J20-serien. Men trots det blev det direkt en succé när han klev in i Oskarshamns.

Har du alltid trott att du skulle spela JVM?

– Nej, det kan jag väl inte säga. Samtidigt har jag aldrig tvivlat på mig själv. Men att jag skulle spela JVM, det trodde jag inte.

Den här säsongen har han i stora delar haft en ordinarie tröja i A-laget som en av åtta backar – och dessutom gjort det så pass bra att han nu kan få dra på sig landslagströjan i en riktig turnering för första gången, men först och främst måste han få tag i en landslags-hoodie.

– Jag har inte ens på mig en tjocktröja, säger 19-åringen med ett skratt, omgiven av sina lagkamrater som nästan alla redan dragit på sig de mörkblåa tröjorna med tre gyllene kronor på bröstet.

Förra säsongen fick Jonasson kliva ut på isen i SHL vid fem tillfällen. Foto: Bildbyrån.

Trodde du att det skulle gå så bra?

– Det trodde jag faktiskt ändå. Jag trodde på mig själv. Sen ska man inte tro för mycket om sig själv, men jag visste ändå att jag skulle kunna göra ett gediget jobb på SHL-nivå.

Hugo Jonasson har noterats för två assist på 12 SHL-matcher denna säsong och har imponerat i stort sett varje gång han klivit ut på isen. Något som inte bara gjort att Hävelid tagit med talangen i sin trupp utan även lönat sig på annat vis. Nästa belöning kom strax efter uttagningen då Oskarshamn under onsdagen meddelade att den unga backen skrivit på sitt första seniorkontrakt.

– Jag tyckte ändå inte att steget var så stort till den här säsongen. Förra året tränade jag egentligen med A-laget varje dag från september till att säsongen var slut. Så det var mitt år när jag fick vara med och träna och se och lära. Nu är det året jag ska se och lära, men samtidigt ta för mig lite mer.

Känner du att du har tagit för dig?

– Ja faktiskt. Jag har väl egentligen presterat över mina förväntningar och kanske laget och ledarstabens förväntningar också.

“Visat att jag klarar av att prestera på den nivån”

Samtidigt som detta genombrott i SHL har Jonasson likt många andra talanger fått hantera balansen mellan spelet i A-laget med matcher i J20. Trots att han har gjort elva poäng på 16 matcher på juniornivån menar han att det har varit en svår balans.

– Det är väldigt svårt. Det går snabbare i SHL med passningar och spelvändningar, men just tempot i J20 och att det kommer och går lite folk gör att det blir en jäkla konstrast. Det är juniorhockey verkligen, inte lika strukturerat. SHL är väl enligt mig den mest strukturerade ligan i hela världen. Sen möter man fullvuxna män på träningarna och matcherna där och så ska man ner och möta juniorer. Det blir lite svårt att spela ibland.

Likt sin pappa, Henric Jonasson, som var kapten i Troja/Ljungby under sju säsonger, har Hugo kanske inte längden med sig fullt så mycket som andra backar. Trots det har han en fysik som gjort honom redo för spel mot män redan som tonåring.

– En fysiskt stark spelare, han är väldigt rejäl i allt han gör. Det finns en offensiv uppsida också. Har ett brutalt hårt, ruggigt, placeringssäkert skott, sade Oskarshamns J20-tränare Johan Jönsson till hockeysverige.se i november.

Läs allt om Oskarshamns J20 här – kommentarer om ALLA spelare.

Själv menar Hugo att det är just seniorhockeyn som passar honom bäst nu.

– Jag tycker väl ändå att det är SHL-hockeyn. Jag tränar egentligen bara med A-laget, det är där jag vill vara. Sen tycker jag att jag har presterat bra där och visat att jag klarar av att prestera på den nivån.

Men nu blir det återigen en omställning till ett annat spel. Tillbaka i juniorhockeyn och dessutom spel på en annan typ av rink borta i Kanada.

– Det är liten rink, jag har aldrig testat det riktigt. Jag kan tänka mig att det går riktigt fort där ute och av vad jag har hört är det målchanser egentligen så fort du kommer in i anfallszon, så det ska bli riktigt häftigt.

Kan ändå hamna utanför: “Ganska van”

Men huruvida det till slut blir spel för Jonasson i JVM är faktiskt ännu inte klart. När Hävelid tog ut sin trupp 7 december var det åtta backar som tog plats. Åtta av de främsta. Men endast sju får registreras. Det är den utmaning som inte bara Jonasson och de andra har framför sig, utan även Hävelid.

– Jag är ganska van vid en sådan situation i vardagen i Oskarshamn. Jag är väl egentligen åttonde back där, så det är bara att tävla varje dag och visa framfötterna. Komma med ett leende på läpparna varje dag och göra mitt bästa. Mer än så kan jag inte göra, sen får jag se var det leder mig.

Har du fått någon indikation på hur det blir för dig?

– Nej, det har jag väl inte riktigt. Det är bara att gå ut och gasa och se hur långt jag kan gå.

Hugo Jonasson under mediaträffen på Arlanda. Foto: Bildbyrån.

Jonasson medger att JVM kan bli lite av en värdemätare för honom då han ställs mot några av de absolut bästa talangerna i JVM, men han tror inte att det är något som kan påverkar honom särskilt mycket.

– Samtidigt möter jag och tränar med spelare som Antti Suomela, Patrik Karlkvist, Hynek Zohorna, Jiri Smejkal. Det är inga dåliga lirare det heller, men det är klart att det blir lite annorlunda nu.

Det är inte direkt några dåliga spelare som 19-åringen får mäta sig mot i sin vardag. Suomela och Karlkvist är just nu etta, respektive två i SHL:s poängliga, medan Smejkal inte är långt bakom på en femteplats. Men det är framförallt två andra som Jonasson menar att han lär sig mest ifrån på träningarna.

– Det är väl Niclas Burström eller Juuso Riikola. Det är väl de två man kollar på mest. Enligt mig är det de två bästa backarna i vårt lag.

Blir det som Jonasson drömmer om, ett JVM och ett första tillfälle att bidra för sitt landslag, vill han ta med sig de erfarenheterna och bidra med...

– Jag ser mig själv som en tvåvägsback. Jag vill bidra med stabilt spel över hela banan. Snabba och enkla förstapassningar och ett hårt fysiskt spel.

Vad tror du Sverige har för chanser?

– Jag tror på guld. Jag tror att det är ett fullt möjligt och rimligt mål, avslutar Jonasson med ett leende.

Experterna inför JVM: Han ska leda juniorkronorna

Matchrapporter: Stabil seger för Örebro Hockey – höll nollan mot Oskarshamn Frölunda slog Oskarshamn på hemmaplan Oskarshamn vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Leksand Oskarshamn vann efter avgörande i förlängningen mot Malmö Patrik Karlkvist i målform när Oskarshamn vann mot Brynäs