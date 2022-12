Anton Klint ansluter nu på lån till Örebroklubben som tappat spelare till skador och juniorlandslagsuppdrag.

"Vi välkomnar Anton till Örebro Hockey och tackar Almtuna för ett gott samarbete," skriver klubben på deras hemsida.

Med spelare på skadlistan, samt andra borta i Kanada för spel med Juniorkronorna, har Örebro Hockey hål att fylla i truppen.

Därmed har Örebroklubben nu kommit överens med Hockeyallsvenskans Almtuna IS om att låna forwarden Anton Klint inför de två kommande matcherna, vilken ÖHK nu meddelar på sin hemsida.

Anslöt till Almtuna under förra säsongen

Därmed kommer 23-årigen nu finnas med i laguppställningen under lördagens match mot Leksand, samt tisdagens match mot Luleå Hockey.

Klint anslöt till AIS under mitten av förra säsongen efter att ha inlett med spel i Forshaga IF i Hockeyettan. Denna säsong har han noterats för två mål och fyra assist under sina 25 inledande matcher med Uppsala klubben.

