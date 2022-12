Petningen från JVM tycks inte ha påverkat Alexander Suzdalev nämnvärt. I natt förlängde han sin poängsvit till åtta matcher, då svensken stod för ett mål, en assist och en fullträff i straffläggningen när hans Regina vände och vann mot Spokane.

Alexander Suzdalev har haft en succéartad debutsäsong i WHL med Regina Pats, där han inför nattens match mot Spokane hade producerat 39 poäng (17+22) på 29 matcher med juniorlaget. Trots sin starka säsong i Nordamerika ställdes den 18-årige forwarden, som i somras skrev NHL-kontrakt med Washington, utanför Magnus Hävelids JVM-trupp.

Det verkar inte ha påverkat den skicklige forwarden nämnvärt. Sedan han ställdes utanför laget har Suzdalev gjort poäng i samtliga fyra matcher han spelat sedan dess och är nu uppe i en åtta matcher lång poängsvit, då han spelade huvudrollen i Reginas upphämtning mot Spokane i natt.

Först reducerade Suzdalev matchen till 1–3 tidigt i den andra perioden, innan han spelade fram Tanner Howe till dennes 2–3-reducering senare i perioden. Regina såg även till ett kvittera matchen innan laget fullbordade vändningen i straffläggningen, där Suzdalev blev en av lagets målskyttar. 18-åringen utsågs till matchens första stjärna för sin insats.

Totalt har Suzdalev producerat 14 poäng under sin åtta matcher långa poängsvit och står nu noterad för 41 poäng på 30 matcher. Med den noteringen ligger han på en elfteplats i den totala poängligan i WHL.

Fortsätter 18-åringen att producera i samma takt som nu har han goda möjligheter att slå Oscar Möllers poängrekord för flest antal poäng av en svensk under en WHL-säsong. Den nuvarande Skellefteåkaptenen producerade 83 poäng på 63 matcher under säsongen 2007/08 med Chilliwack Bruins.

Here is Suzdalev's slick shootout goal from tonight!#ItsGoTime | @Capitals pic.twitter.com/0TjmYKbPI5