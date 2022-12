Juniorkronornas kapten i JVM heter Victor Stjernborg. Sommaren 2021 draftades forwarden av Chicago Blackhawks – och fick då träffa “Captain serious", som har lett organisationen till tre stycken Stanley Cup.

– Toews kom fram och hälsade mig välkommen, berättar Växjötalangen för Hockeysverige.se.

ARLANDA (Hockeysverige.se)

Victor Stjernborg inledde sin hockeyresa i Malmö, men redan som junior, 2018, valde han att flytta vidare till Växjö. Där fick han avsluta säsongen 2020/21 med att vinna SM-guld. Nu är han dessutom på väg över till Kanada för att vara lagkapten för Junior-VM laget som givetvis siktar på att ta med sig guldet hem på flyget till Sverige.

Mycket talar också för att den stadige (179 cm/92 kg) anfallaren inom en snar framtid kommer åka över till Chicago Blackhawks organisation som draftade honom i fjärde rundan sommaren 2021.

– Under draften var jag utanför Detroit på försäsongsträning. Det var tre timmar innan match. Vi satt och käkade lunch och kollade på storbilds TV. Då kom det upp där, säger Victor Stjernborg då hockeysverige.se träffar honom på ett hotell vid Arlanda eftermiddagen innan han och laget ska resa över till Nordamerika.

– Chicago är en klassisk klubb, en storklubb, och jag har alltid vetat vilka Chicago Blackhawks är. Det var riktigt häftigt.

Foto: Arkiv. Bobby Hull i Chicago.

Vilka förväntningar hade du på draften?

– Klart att jag hade snackat med några lag och jag hade förhoppningar om att jag skulle bli draftad. Sedan hade jag absolut inga förväntningar på när. Det kanske kändes viktigare tidigare, men nu i efterhand vet jag att det inte spelar någon roll om du går som etta eller sist i draften.

– Jag såg det mer som ett plus i kanten, en energiboost, självförtroende, att jag gjort någonting bra, att Chicago tror på mig och min utveckling. Jag tycker bara att det var häftigt.

Bobby Hull, Tony Esposito, Denis Savard, Stan Mikita, Chris Chelios, Ed Belfour… I framtiden kanske även ditt namn kan läggas till där.

– Att få vara med i ett lag som tillhör ”original six”… Jag kommer aldrig fatta vilken historia dom har och vilken betydelse dom haft för nordamerikansk hockey, säger JVM-forwarden med ett leende när han får höra om alla namn som spelat i Blackhawks tidigare.

– Jag har såklart hört om en del om legendariska spelare i klubben. Aktiva nu är bland annat Patrick Kane, Jonathan Toews och så vidare. Jag hade förmånen att vara där borta på ”development camp” och efter det stanna där två veckor innan jag åkte över till JVM. Där fick jag träffa och träna med dom här gubbarna i deras vardag. Toews kom fram och hälsade mig välkommen, vilket var något jag aldrig trodde skulle hända.

– Det var häftigt att få se hur dom tog sig an vardagen, hur dom lever sitt liv, hur dom tränar och hur dom är som personer. Även fast det var mitt på sommaren var det grymt kul.

"Inte sagt något om nästa säsong"

Hur upplevde du att träna och spela på liten is?

– Det är speciellt med små rinkar. Även om det inte låter så mycket, nu vet jag inte exakt hur många meter man drar in, och kanske inte ser så mycket ut för blotta ögat så är det stor skillnad.

– Det bli en helt annan hockey och det tar ett litet tag att komma in i det. När man kommer över dit gäller det att vänja sig vid en liten rink och komma in i det spelet snabbt.

Det finns svenska spelare som vittnat om att när dom åkt i sin normala sväng stod det en sarg i vägen, känner du igen det?

– (Skratt) Jag kommer ihåg en träning vi hade då vi åkt över till Finland för en turnering. Då körde vi på liten rink för första gången. När jag skulle båga ut såg jag min tekningscirkel, den var ju där, men helt plötsligt brakade jag rätt in i sargen. Jag hade såklart räknat ut fel vart sargen var.

– Det går ändå rätt snabbt att komma in i det, men i början är det alltid ”Vem blir det som först åker in i sargen?”.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Juniorkronornas kapten Victor Stjernborg.

Vad har Chicago som organisation sagt om din framtid?

– Vi har inte pratat så mycket om det. Jag har ett utgående kontrakt i Växjö och vi har inte sagt något om nästa säsong.

– Dom hjälper mig i nuet att utveckla mitt spel, titta på video, kostråd och den mentala biten. Det har faktiskt inte blivit så mycket framtidssnack utan mer fokus på nuet.

Nu när du varit över och tränat med dom här killarna, vad känner du fattas hos dig hockeymässigt innan du kan ta steget över?

– Jag känner själv att jag inte är redo för att spela en hel säsong i NHL. Jag tror det är svårt att förstå vad som krävs för att vara där borta. Nu fick jag, som sagt var, förmånen att se det under två veckor tiden och arbetet spelarna där lägger ner.

– För vissa av dom som är där har det gått snabbt, men det får också ta tid och växa in i det. Det är där jag får landa lite, att allt inte behöver hända imorgon bitti, avslutar Victor Stjernborg.

En längre intervju om hans tankar inför Junior-VM kommer på hockeysverige.se.

TV: "Det är hår som flänger överallt och tänder som saknas"

Matchrapporter: Växjö svårslaget borta – har nu sju raka segrar Växjö utklassade Luleå på hemmaplan Växjö segrare borta mot Örebro Hockey Seger för Skellefteå i tidiga seriefinalen mot Växjö Ryck i sista perioden avgjorde för Växjö borta mot Malmö