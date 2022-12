AIK är i stort behov av poäng för att inte hamna under kvalstrecket.

Då klev Richard Gynge fram och sköt segermålet mot Mora med drygt fyra minuter kvar att spela.

– Det var skönt att vi lyckas dra det längsta strået, säger Gynge till C More.

AIK har haft det tungt under första halvan av HockeyAllsvenskan och laget är i stort behov av poäng – speciellt eftersom Tingsryd vann borta mot Östersund under onsdagskvällen.

Ifall AIK förlorade kvällens hemmamatch mot Mora skulle Stockholmslaget då ligga på samma poäng som Tingsryd och endast ligga ovanför kvalstrecket på grund av bättre målskillnad.

Det var då jämnt och spännande i matchen mellan AIK och Mora och länge stod det och vägde vilka som skulle få lämna med tre poäng då ställningen var 2-2 långt in i den tredje perioden.

“Blir bättre och bättre för varje dag”

I slutet fick då AIK chansen att spela powerplay fem-mot-tre och med fyra minuter kvar av den tredje perioden klev då Richard Gynge fram och sköt segermålet för AIK. De fick då äntligen vinna igen efter tre raka förluster inför kvällens match.

– En jämn match, hårt krig från båda lagen. Det var skönt att vi lyckas dra det längsta strået och framför allt ta tre poäng, säger Gynge till C More efteråt och fortsätter:

– Vi släppte in för mycket mål i början men det är helt klart på väg åt rätt håll nu. Vi blir bättre och bättre för varje dag som går.

Mora pressade på för en kvittering i slutet av matchen men målvakten Niklas Lundström stod emot och räddade 35 av 37 skott för att se till att AIK kunde vinna med 3-2.

Tack vare sina tre poäng så ligger AIK nu elva i tabellen på 31 poäng och ligger därmed jämsides både Kristianstad och Vita Hästen som också har 31 poäng. Kristianstad innehar den sista slutspelsplatsen på grund av målskillnad och lagen har tre poängs marginal ner till Tingsryd på kvalplats.

AIK – Mora 3–2 (2-1,0-0,1-1)

AIK: Rasmus Rudslätt, Daniel Muzito-Bagenda, Richard Gynge.

Mora: Johan Persson, Alexander Molldén.

TV: "Det är hår som flänger överallt och tänder som saknas"

Matchrapporter: Mora ryckte i sista perioden och vann mot SSK Troy Loggins i målform när Västervik vann mot AIK Tre poäng till Björklöven efter avgörande i slutperioden mot Mora Modo Hockey vann borta mot AIK Sebastian Benker tvåmålsskytt för Vita Hästen i segern mot Mora