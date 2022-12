Regerande Europamästarna Rögle är utslagna ur CHL.

Det efter att ha tappat förlorat kvällens returmöte mot Tappara med 5-1 och finländarna går då vidare till semifinal med 7-4 över två matcher.

Rögle kom till kvällens returmöte mot Tappara med en knapp ledning då de vann med 3-2 hemma i Ängelholm förra veckan. Ett oavgjort resultat skulle då räcka för avancemang till semifinal för Rögle.

I Tammerfors blev det dock tufft för Rögle som förlorade med hela 5-1 och därmed är ute ur Champions Hockey League.

Det var mållöst efter den första perioden men i den andra började sedan Tappara ta över tillställningen. 1-0 kom genom NHL-meriterade Jori Lehterä tidigt i perioden och med tre minuter kvar kom även 2-0 till hemmalaget.

Bara en minut efter 2-0-målet så reducerade dock Rögle då Adam Edström sköt ett skott som styrdes in i mål via en Tappara-försvarare och ställningen var 2-1 efter två perioder vilket innebar att det då var förlängningsläge.

🚨! QUICK RESPONSE ! @roglebk 's Adam Edström finds the back of the net in an attempt to make a comeback!💪👏 🏒aggregate score @Tapparaofficial 4 - 4 @roglebk #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/fQTI1FRjBE

I den tredje perioden blev det sedan ett ställningskrig då båda lagen jobbade för att minimera misstagen då det endast krävdes ett mål för att något av lagen skulle ta sig vidare.

Tappara fick sedan chansen att spela powerplay och med sju minuter kvar att spela kom då också avgörandet. Niko Ojamäki, som tidigare spelat i Linköping, klev fram för Tappara och sköt 3-1.

🚨! 3 - 1 IN FINLAND !@Tapparaofficial regain their aggregate score lead by scoring a powerplay goal!💪🔥



The aggregate score is now 5 - 4 in @Tapparaofficial's favour!🏒#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/MGFuNWatWy