Tidigare i dag värvade HV71 den amerikanske centern Nick Shore från schweiziska Ambri-Piotta.

Nu står det klart att HV värvar finske backen Oliwer Kaski från schweiziska Lugano.

– En oerhört skicklig back som kommer att ge vårt powerplay en ytterligare dimension, säger sportchefen Kent Norberg till klubbens hemsida.

HV71 har förstärkt laget med flera nya värvningar sedan SHL-säsongen började i september. Så sent som tidigare under tisdagen så presenterades amerikanske OS-centern Nick Shore för klubben.

Nu gör HV klart med sin andra värvning på samma dag.

På sin hemsida meddelar klubben nu att finländske landslagsbacken Oliwer Kaski är klar för en flytt till Jönköping på ett kontrakt som sträcker sig till 2024.

– Jag är verkligen glad över att komma till HV71 och har bara hört bra saker om organisationen, fansen och staden. Som spelare vill jag bidra så mycket det bara går med min skridskoåkning och mitt skott från offensiva blålinjen, säger Kaski till klubbens hemsida.

Vann VM-guld med Finland

Oliwer Kaski kommer senast från Lugano i Schweiz där han gjort fyra poäng på 20 matcher. I övrigt har han en väldigt stark meritlista.

2019 gjorde han 51 poäng på 59 matcher i finska ligan och vann pris som både ligans bästa back samt ligans bästa spelare under grundserien. Under våren 2019 var han även en del av Finlands VM-lag som skrällde sig hela vägen till VM-guldet. Finländaren har sedan spelat både i AHL samt varit en toppback i KHL. 2021 blev han Gagarin Cup-mästare med Avangard Omsk samt tog VM-silver med Finland och under fjolåret vann han backarnas skytteliga i KHL.

– En oerhört skicklig back som kommer att ge vårt powerplay en ytterligare dimension. Oliwer är en toppback både offensivt och defensivt som jag haft ögonen på en längre tid, säger HV-sportchefen Kent Norberg.

