Filip Roos tog en oväntad plats i Chicago Blackhawks när NHL-säsongen började.

Men nu meddelar Chicago att svensken flyttas ner till AHL.

Efter att ha imponerat i SHL med Skellefteå förra säsongen fick Filip Roos först debutera i Tre Kronor och sedan skrev han ett NHL-kontrakt med Chicago Blackhawks.

Roos åkte då över till Nordamerika för att försöka slå sig in i NHL-truppen men Skellefteå hoppades att han skulle återvända till klubben om det inte blev spel i världens bästa hockeyliga för 23-åringen.

Den svenske backen tog dock oväntat en plats direkt i Chicagos backlinje och fick debutera i NHL. Han blev sedan även kvar i Blackhawks och har gjort 15 matcher för laget under säsongen där han bland annat skjutit sitt första NHL-mål.

Men nu meddelar Blackhawks att Roos skickas ner till AHL och han kommer att fortsätta sin säsong i farmarlaget Rockford IceHogs.

Skellefteå ska tidigare ha haft rätt till att plocka tillbaka Roos om han inte skulle ta plats i NHL men han ska nu ha varit med i NHL så pass länge att Chicago kan skicka ner honom till AHL utan att backen blir tillgänglig för Skellefteå.

Blackhawks have assigned Filip Roos to Rockford for the first time this season.



I’m told we’re far enough into the season now that his Swedish team can no longer claim him back as a result of this assignment.