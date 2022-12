Under slutet av november råkade Joel Kellman ut för en olycklig smäll som resulterade i att forwarden fick lämna matchen mot Linköping utburen på bår. Sakta men säkert gör Växjöforwarden nu framsteg i återhämtningen som under tisdagsträning stod på isen igen.

– Det är tidigt fortfarande och vi får se, säger tränaren Jörgen Jönsson till Smålandsposten.

Joel Kellman har varit frånvarande från Växjötruppen sedan han for illa ut i en match mot Linköping under senare delen av november. Detta då forwarden slog i huvudet under en närkamp med motståndarlagets Craig Schira. Den olyckliga smällen resulterade i att Kellman föll ihop på isen, och därefter fick bäras ut på bår av vårdpersonalen.

Ännu har 28-åringen en bit att gå innan han är fullt återställd igen. Men under tisdagsträningen syntes tecken på framsteg då Kellman var tillbaka på isen igen.

– Det är tidigt fortfarande och vi får se. Positivt att Joel är på is men samtidigt är han kvar i fasen för att förbereda sig. Vi får se hur han reagerar på det här, säger tränaren Jörgen Jönsson till Smålandsposten.

"Kvar på den här låga nivån"

Enligt lokaltidningen åkte forwarden runt lite på egenhand innan träningspasset, samt deltog en stund tillsammans med övriga laget, vilket tränare Jönsson tror gjorde forwarden gott.

– Han är kvar på den här låga nivån men han mår bättre som hockeyspelare av att komma hit, byta om och vara med.

Kellman har hittills noterats för 10 (3+7) poäng under 19 matchers tid.

