Under gårdagen placerades det tidigare finska storlöftet Eeli Tolvanen på waivers av Nashville Predators. Under måndagskvällen meddelade Seattle Kraken att man lagt beslag på finländaren.

Under måndagskvällen meddelade Seattle Kraken att man valt att plocka upp det tidigare finske storlöftet Eeli Tolvanen via waivers.

Efter att ha varit en stjärna som junior så draftades han i förstarundan 2017 av Predators. Innan flytten till Nordamerika dominerade finländaren både i U18-VM och JVM samt producerade nio poäng på fem OS-matcher med Finland 2018.

Den finske forwarden har emellertid haft svårt att slå igenom i NHL på allvar under sin tid i “Preds” och var petad i tre veckor innan NHL-klubben under gårdagen beslöt sig för att placera honom på waivers med syfte att skicka honom till farmarlaget.

Nu väntar i stället spel i Seattle Kraken. Klubben hade ett tufft debutår i NHL förra säsongen, men har den här säsongen varit en av ligans överraskningar och ligger i skrivande stund på en andraplats i Pacific Division med 35 inspelade poäng på 27 matcher.

The #SeaKraken have claimed forward Eeli Tolvanen (@eeli1999) off of waivers.



Kraken fam, please give him a warm welcome! pic.twitter.com/1WS5KdqLtl