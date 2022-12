Det är inte bara i NHL som de svenska spelarna i Nordamerika kan göra sig mycket pengar. Även i farmarligan finns det en hel del slantar för svenskarna att håva in.

Har bara spelat AHL-hockey den här säsongen – har en årslön på över 40 miljoner kronor.

Sju svenskar tjänar över sju miljoner kronor i farmarligan.

Höjde farmarlagslönen med en miljon kronor.

För att klassas som ”AHL-spelare” i det här fallet ska spelaren i fråga vara hemmahörande i farmarligan vid tidpunkten när denna lista är publicerad eller ha spelat minst hälften av sina matcher i AHL den här säsongen. Om spelaren inte gjort en match i AHL den senaste månaden räknas han inte som en ”AHL-spelare”, vilket gör att bland andra Anton Strålman faller bort.

Den totala lön som anges är spelarens avtalade garanterade minimilön vid AHL-spel plus eventuell sign on-bonus. Prestationsbonusar är inte inräknade i lönen.

Alla löneuppgifter är hämtade från CapFriendly.com.

=13. Jonas Johansson, m, 27, Colorado

Lön: 350 000 dollar/3,6 miljoner kronor

Sign-on: -

Totalt: 350 000 dollar/3,6 miljoner kronor.

Jonas Johansson skrev på ett nytt ettårigt tvåvävgsavtal med Colorado i somras, men plockades upp av Arizona på waivers i slutet av september. Bara ett par veckor senare placerades han emellertid på waivers igen, varpå Colorado valde att plocka tillbaka Johansson som sedan dess placerats i farmarlaget Colorado Eagles.

Tvåvägskontraktet ger honom en garanterad årslön på 3,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en bruttolön på 300 000 kronor i månaden hemma i Sverige. Johansson har levererat ett stabilt målvaktsspel i AHL under hösten och vintern, då han efter tolv spelade matcher står noterad för en räddningsprocent på 92,9 procent samt ett snitt på 2,10 insläppta mål per match.

Jonas Johansson har en garanterad årslön på 3,6 miljoner kronor. Foto: Bildbyrån

=13. Jacob Moverare, b, 24, Ontario

Lön: 350 000 dollar/3,6 miljoner kronor

Sign-on: -

Totalt: 350 000 dollar/3,6 miljoner kronor.

24-åringen har haft svårt att få fotfäste i Los Angeles Kings, utan har de senaste två säsongerna fått spendera merparten av sin tid i AHL. Den här säsongen har inte varit annorlunda för den svenske 24-åringen, som förvisso fick göra två NHL-matcher med Kings i mitten av november men som annars spelat hela säsongen med Ontario i farmarligan.

=13. Kevin Stenlund, fw, 26, Manitoba

Gav NHL ”ett sista försök” i somras, då han skrev ett tvåvägskontrakt med Winnipeg Jets. 26-åringen har spenderat hela hösten och vintern i farmarligan, men kallades under helgen upp till Jets där han under natten till måndag, svensk tid, satt på pressläktaren när Jets förlorade mot Washington. I AHL har Stenlund producerat 14 poäng (4+10) på 19 matcher den här säsongen.

Lön: 350 000 dollar/3,6 miljoner kronor

Sign-on: -

Totalt: 350 000 dollar/3,6 miljoner kronor

12. Anton Blidh, fw, 27, Colorado

Lön: 375 000 dollar.

Sign-on: -

Totalt: 375 000 dollar.

Anton Blidh har fått finna sig i att bli både upp- och nedskickad en hel del under hösten och vintern. Just nu tillhör göteborgaren AHL-laget Colorado Eagles efter att tidigare under säsongen gjort nio NHL-matcher med regerande Stanley Cup-mästaren Colorado Avalanche.

27-åringen har en garanterad årslön på 3,8 miljoner kronor den här säsongen, vilket är en bruttolön på en bit över 300 000 kronor i månaden.

Anton Blidh har en bra AHL-lön. Foto: Bildbyrån

=9. Carl Dahlström, b, 27, Toronto

Lön: 400 000 dollar/4,1 miljoner kronor

Sign-on: -

Totalt: 400 000 dollar/4,1 miljoner kronor

Carl Dahlström är en av en rad svenska backar som hamnat i något slags mellanläge mellan NHL och AHL. Precis som fler svenska backar på den här listan innebär det att han kunnat förhandla sig till en rätt bra lön i AHL, även om han inte har ett envägskontrakt.

Den här säsongen har 27-åringen inte kunnat spela någon match på grund av skada, men är på papperet nedskickad till farmarlaget Toronto Marlies.

=9. Gabriel Carlsson, b, 25, Hershey

Lön: 400 000 dollar/4,1 miljoner kronor

Sign-on: -

Totalt: 400 000 dollar/4,1 miljoner kronor

Gabriel Carlsson är ytterligare en svensk back som, liksom Dahlström, är i något av en limbo när det kommer till hans status i NHL-klubben. Förra säsongen spenderade han närmast all sin tid i NHL med Columbus, men efter att han skrivit på för Washington i somras så valde Capitals att skicka honom till AHL-klubben Hershey i höstas och där har han varit sedan dess.

=9. Lucas Carlsson, b, 25, Charlotte

Lön: 400 000 dollar/4,1 miljoner kronor

Sign-on: -

Totalt: 400 000 dollar/4,1 miljoner kronor

Lucas Carlsson får placeras i samma fack som Carl Dahlström och Gabriel Carlsson. Hans kontrakt är utformat på exakt samma sätt som de andra två, där han i NHL har en lönetaksträff på minimilönen 750 000 dollar, samtidigt som han har ett välbetalt kontrakt i AHL med en årslön på strax över fyra miljoner kronor.

Den här säsongen har Carlsson gjort två NHL-matcher med Florida samt 14 matcher med Charlotte i AHL.

8. Erik Källgren, m, 26, Toronto

Lön: 450 000 dollar/4,6 miljoner kronor

Sign-on: -

Totalt: 450 000 dollar/4,6 miljoner kronor

Källgren gjorde bara en AHL-match i höstas innan han kallades upp till Maple Leafs och rev av tio matcher inom loppet av sex veckor. I början av december skickades Källgren emellertid tillbaka till AHL och där lär han stanna så länge både Matt Murray och Ilja Samsonov håller sig skadefria med Maple Leafs.

26-åringen var välbetald i AHL redan förra säsongen (3,6 miljoner kronor) och har denna säsong höjt farmarlagslönen med ytterligare en miljon kronor. Totalt har det blivit fyra AHL-matcher och tio NHL-matcher för Källgren den här säsongen.

Erik Källgren höjde sin AHL-lön med en miljoner kronor inför denna säsong. Foto: Bildbyrån

=4. Magnus Hellberg, m, 31, Grand Rapids

Lön: 750 000 dollar/7,7 miljoner kronor

Sign-on: -

Totalt: 750 000 dollar/7,7 miljoner kronor

Efter att ha kastats runt via waivers hos Detroit, Seattle och Ottawa så landade Magnus Hellberg till slut in i Detroit i slutet av november. Därefter skickades han ned till klubbens farmarlag i Grand Rapids där Hellberg spelat fyra matcher den här säsongen, innan han under natten till måndag, svensk tid, plockades upp till NHL av Red Wings.

Oavsett om Hellberg spelar i NHL eller inte så har han samma lön oavsett, då han skrev ett envägskontrakt med Seattle i somras.

=4. Gustav Rydahl, fw, 28, Hartford

Lön: 750 000 dollar/7,7 miljoner kronor

Sign-on: -

Totalt: 750 000 dollar/7,7 miljoner kronor

Gustav Rydahl fick ett lukrativt erbjudande från New York Rangers efter fjolårets guldsäsong med Färjestad som innebar en årslön på 7,7 miljoner kronor oavsett om han spelade i NHL med Rangers eller AHL med Hartford Wolf Pack.

Den tidigare Färjestadsstjärnan lyckades inte knipa en plats i Rangers under träningslägret, utan har i stället fått kämpa på i farmarligan med Hartford. På 16 matcher har den storvuxne centern producerat fem poäng (2+3).

=4. Fredrik Olofsson, fw, 26, Texas

Lön: 750 000 dollar/7,7 miljoner kronor

Sign-on: -

Totalt: 750 000 dollar/7,7 miljoner kronor

Fjolårets succéman i Oskarshamn belönades med ett ettårigt envägskontrakt med Dallas Stars värt 7,7 miljoner kronor efter sin framfart i SHL i fjol, men lyckades inte slå sig in i Dallas lag under träningslägret utan har fått spendera hela säsongen i farmarligan. Där har den OS-meriterade centern producerat tio poäng (4+6) på 23 matcher.

Fredrik Olofsson tjänar lika mycket i AHL som vid spel i NHL. Foto: Bildbyrån

=4. Lias Andersson, fw, 24, Ontario

Lön: 750 000 dollar/7,7 miljoner kronor

Sign-on: -

Totalt: 750 000 dollar/7,7 miljoner kronor

Det har bara blivit en NHL-match för Lias Andersson den här säsongen, då han i stället ha fått ställa in sig hos farmarlaget Ontario Reign under mer eller mindre hela säsongen. Rent ekonomiskt gör det inget för Andersson, då han skrev på ett nytt ettårigt envägskontrakt med Kings i somras vilket ger honom samma lön i farmarligan som i NHL, men 24-åringen skulle säkerligen hellre tjäna sina pengar som NHL-spelare.

3. Oskar Steen, fw, 24, Providence

Lön: 800 000 dollar/8,2 miljoner kronor

Sign-on: -

Totalt: 800 000 dollar/8,2 miljoner kronor

Den 24-årige värmlänningen började göra sig ett namn i Boston förra säsongen, då han fick spela 20 NHL-matcher med klassikerklubben och även bidrog lite i det offensiva spelet. Han belönades även med ett tvåårigt envägskontrakt värt 8,2 miljoner kronor per säsong, vilket motsvarar en bruttolön på drygt 680 000 kronor i månaden.

Steen har emellertid fått finna sig i att spela AHL-hockey under hela säsongen än så länge, där han hittills producerat 13 poäng (5+8) på 24 matcher med Providence.

Oskar Steen cashar in över åtta miljoner kronor den här säsongen. Foto: Zuma Press

2. Emil Bemström, fw, 22, Cleveland

Lön: 900 000 dollar/9,3 miljoner kronor

Sign on-bonus: -

Totalt: 900 000 dollar/9,3 miljoner kronor

Spelade större delen av fjolårssäsongen i NHL och skrev ett nytt ettårigt envägskontrakt med Columbus värt drygt nio miljoner kronor i somras. Den tidigare Djurgårds- och Leksandsforwarden har emellertid spenderat merparten av årets säsong i AHL, där han producerat 22 poäng (10+12) på 17 matcher denna säsong.

Emil Bemström har näst högst lön av AHL-svenskarna. Foto: Bildbyrån

1. Andreas Johnsson, fw, 28 Utica

Lön: 2 500 000 dollar/2,58 miljoner kronor

Sign on-bonus: 1 750 000 dollar/18,1 miljoner kronor

Totalt: 4 250 000 dollar/43,9 miljoner kronor

Johnsson Skrev ett fyraårskontrakt värt totalt 140 miljoner kronor sommaren 2019, då som en Toronto Maple Leafs-spelare. 28-åringen är just nu uppkallad till New Jersey Devils, men har fortfarande inte spelat någon match med Devils den här säsongen.

I stället har det blivit enbart AHL-spel med Utica Comets för Johnsson den här säsongen, där han så sent som vid månadsskiftet spelade i farmarligan med Comets. På tolv AHL-matcher har Johnson producerat 13 poäng (3+10).