Under helgen avslöjade Elliotte Friedman under Hockey Night in Canada att Jesse Puljujärvi haft en trejdöverenskommelse med Edmonton Oilers redan innan säsongen inletts. Detta enligt Sportsnet.

Förra veckan gick Jesse Puljujärvi ut i Yle och riktade skarp kritik – mot sig själv. Den svagare säsongsinledning har tagit hårt på forwardens självförtroende, som är besviken på den bristande poängproduktionen.

Möjligtvis skulle en ny klubbadress vara nyckeln till att vända på den tunga säsongen, men en flytt från Edmonton Oilers var ingenting 24-åringen kunde kommentera kring till den finska tidningen.

Trots det förutspår insidern Elliotte Friedman ett klubbyte inom Jesse Puljujärvi framtid. Detta då de två parterna ska ha haft trejddiskustioner redan innan säsongsstarten, enligt Sportsnet.

– Så som vi förstått det hölls en konversation under början av säsongen mellan klubben och Puljujärvis representanter, då det beslutades att Edmonton skulle försöka trejda honom om saker och ting inte gick som dom skulle, sade Friedman under Hockey Night in Canada och tillade sedan:

– Jag tror mycket väl att det kommer ske.

“Kommer komma fram till en lösning”

Någonting insidern är mindre säker på är när den eventuella trejden skulle ske.

– Jag tror inte nödvändigtvis att det kommer ske inom en snar framtid, men jag tror att Edmonton och spelaren kommer komma fram till en lösning.

Puljujärvi har under sina 26 inledande matcher noterats för sex poäng (1+5). Förra säsongen producerade den finske forwarden 36 poäng (14+22) under 65 matcher.

