Rytiri Kladno hade massiva skadeproblem, vilket gjorde att Jaromír Jágr gjorde säsongsdebut i söndagens möte med Liberec. Och jodå - blev succé för legendaren.

Jaromír Jágr hade inte spelat match sedan april, och har under hösten sagt att han varit tveksam till om han kommer spela någon mer ishockey. Men när hans Rityri Kladno hade skadeproblem i kvällens match mot Liberec plockades den 50-årige superlegendaren in i laget.

Och det blev succé.

Ligajumbon Kladno föll visserligen med 7-3, men Jágr gjorde två assistpoäng i comebacken i den tjeckiska högstaligan. Svenske Adam Brodecki blev en av Kladnos målskyttar.

50-årige Jaromir Jágr är sedan ett drygt decennium tillbaka också klubbens ägare, parallellt med karriären som spelare.

Förra säsongen gjorde han 19 poäng på 43 matcher i den tjeckiska högstaligan. Under sin tid i NHL spelade Jágr 24 säsonger och totalt 1 733 matcher med Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers och Calgary Flames. På dessa matcher producerade han 1 921 poäng (766+1 155), vilket innebär att han är den näst poängbäste spelaren i ligan genom alla tider. Bara slagen av Wayne Gretzky (2 857 poäng).

TV: Jágrs sista mål i NHL