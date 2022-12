Kiruna IF lyckades inte bara slå sig fria från de senare årens tradition av att vara sämst när det gäller. Förkrossande 8-3 mot Kalix var dessutom en seger som skickar laget till Allettan och som borde skapa ganska mycket framtidstro.



Det vore väl synd att påstå att Kiruna IF och tränaren Kim Sunna gick in till eftermiddagens direkt avgörande hemmamatch mot Kalix med särskilt positiva minnen från just avgörande matcher.



Minns...



Säsongen 20/21

Kiruna IF hade en direkt avgörande match mot Vännäs på hemmaplan i den sista omgången av den norra vårserien. Dagen innan hade man slagit samma motstånd med 2-1 och nu gjorde de två lagen upp om slutspelsplatsen i en avgörande match i sista omgången. Vännäs vann enkelt med 5-1. Säsongen var över för Kiruna IF.



Säsongen 21/22

Kiruna IF låg på fjärdeplats