New Jersey Devils må ha förlorat nattens match mot New York Islanders. För Jack Hughes blev det emellertid en rekordkväll – då han noterades för det längsta bytet i NHL sedan ligan började mäta byteslängden.

Sedan säsongen 2009/10 har NHL mätt spelarnas individulla byteslänger. Sedan mätningarna påbörjades har ingen spelare någonsin loggat ett längre byte än vad Jack Hughes gjorde i nattens möte med New York Islanders.

Detta då Hughes spelade de sista sex minuterna och två sekunderna i förlustmatchen mot Islanders i samband med att Devils jagade en reducering med uttagen målvakt.

Hughes stod för ett mål och en assist i förlustmatchen (4–6) och noterades för totalt 26 minuter och en sekunds istid i matchen, vilket är den högsta noteringen i 21-åringens NHL-karriär.

Totalt har Devilsstjärnan producerat 33 poäng (14+19) på 27 matcher den här säsongen.

Nattens notering är ett officiellt NHL-rekord, men sedan tidigare har Aleksej Kovalev det inofficella rekordet då han spelade ett byte i över sju minuter. Detta efter att den dåvarande New York Rangers-tränaren Mike Keenan surnat till på den ryske stjärnan efter att Kovalev tagit ett 65 sekunder långt byte, varpå Keenan lessnade och tvingade Kovalev att spela i sju minuter i sträck i en match mot Boston under säsongen 1993/94.

