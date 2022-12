Nils Lundkvist har börjat varva upp efter trejden till Dallas Stars. I natt sköt backen sitt andra mål för säsongen – som tog matchen mot Ottawa till förlängning, där Stars vann med 4-3.

Det var med sex minuter kvar av matchen som Nils Lundkvist klev fram för sitt Dallas Stars. Laget låg under med 3-2 mot Ottawa och såg ut att gå mot en förlust.

Då gjorde Piteåsonen sitt andra mål för säsongen och kvitterade till 3-3.

Ett mål som innebar att matchen togs till en förlängning, där Tyler Seguin kunde avgöra för Dallas.

Matchen började med att en annan nordisk back visade upp sig. Miro Heiskanen stod för två mål i matchens sju första minuter för att ge Stars en drömstart. Men innan den första perioden var slut hade Ottawa kvitterat genom Derick Brassard och Thomas Chabot.

Trampar igång i nya laget

Efter en mållös andraperiod gjorde Travis Hamonic 3-2 till Senators en minut in i den sista akten. Ett resultat som höll sig tills Nils Lundkvist klev in i handlingen. 20-åringen knäppte iväg ett handledsskott genom mycket trafik framför målet och pucken slank in bakom landsmannen Anton Forsberg.

Det blev inget mer mål under ordinarie tid utan det var som sagt Tyler Seguin som klev fram och avgjorde på övertiden.

Det stannade vid ett mål och en assist för den tidigare Luleåbacken. Som nu har gjort sju poäng på 24 matcher den här säsongen.

Se höjdpunkterna från matchen i spelaren ovan!

TV: "Orolig att Malmö inte klarar av det här"