Elmer Söderblom har missat 13 matcher på grund av skada.

Nu är han återställd igen – och skickas då ner till farmarligan av Detroit.

Elmer Söderblom fick en drömstart på NHL-karriären då han gjorde mål direkt i sin debut för Detroit Red Wings men han hade sedan svårt att få igång produktionen från sin plats i fjärdekedjan och på sina 13 första matcher blev det två mål.

Därefter har forwardsbjässen dragits med en underkroppsskada efter att ha blockerat ett skott och missat 13 matcher.

Nu meddelar Detroit att Söderblom är återställd från skadan och redo från spel igen. Men han skickas då ner till farmarligan för att spela AHL-hockey efter skadefrånvaron.

UPDATE: The #RedWings today activated forward Elmer Soderblom from injured reserve and assigned him to the AHL’s Grand Rapids Griffins. pic.twitter.com/kF9jTaKWGo