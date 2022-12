Det stod 2-2 i slutet av den första perioden mellan HV71 och Örebro när Daniel Glad fick ett matchstraff för “checking from behind" på Radek Muzik.

Örebro gjorde sedan tre mål i det fem minuter långa PP-spelet – och vann sedan matchen med 7-4.

– Han crosscheckar mig i ryggen och jag var precis framför sargen – det var farligt, säger Muzik efteråt.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev en minst sagt händelserik första period mellan HV71 och Örebro då bortalaget hade tagit ledningen med 2-3 efter tre videogranskningar och ett matchstraff. Örebro fick två mål godkända efter videobedömning och sedan fick även Daniel Glad lämna matchen via ett matchstraff efter en boarding på Örebros nyförvärv Radek Muzik.

Örebro gjorde då tre raka mål i sitt fem minuter långa powerplay, ett mål i slutet av den första perioden och två mål i början av den andra perioden.

– Den (tacklingen) kommer en och en halv meter från sargen. Den är riktigt otäck, sade C Mores kommentator Jörgen Larsson i sändningen.

Efter att powerplay-spelet var slut så stod det 2-5 i matchen och matchstraffet blev därmed väldigt kostsamt för HV71, något som tränaren Tommy Samuelsson också är inne på.

– Örebro är bättre än oss. Sedan får vi det tufft… En tuff utvisning, femminutaren som de utnyttjar i slutet av första och inledningen av andra. På något sätt avgörs matchen där. Totalt sett är Örebro mycket modigare och kaxigare än vad vi är, säger Samuelsson.

Du säger att det är en tuff utvisning…

– Det var inte det jag menade. Vi hamnade i en tuff situation när vi får den på oss. Vi har 2-2 i det läget och sedan utnyttjar Örebro det i sitt powerplay. Det var det jag menade, säger Tommy Samuelsson.

Vad är din syn på situationen?

– Jag litar på att domarna tar rätt beslut, jag har andra bekymmer som jag behöver ta tag i.

Hockeysverige.se har sökt Daniel Glad för en kommentar om tacklingen.

“Kan inte göra något i den situationen”

Radek Muzik var den som fick ta emot smällen och han satt med en ispåse på handen i båset efter tacklingen. Muzik fortsatte spela men klev sedan av i den tredje perioden på grund av smärtor i handen.

– När han tacklade mig så åkte jag in i sargen och jag fick ont i handen, jag känner fortfarande av det men förhoppningsvis är det lugnt. Det handlade mer om att vara på den säkra sidan och det var därför som jag inte spelade i slutet, säger Örebros nyförvärv.

Vad tycker du om tacklingen?

– Jag såg honom lite, såg att han var på väg men sedan crosscheckade han mig. Det finns inte mycket jag kan göra där. Han crosscheckar mig i ryggen och jag var precis framför sargen så jag kan inte göra något i den situationen. Det var farligt.

Trots att han fick ont efter smällen så var Radek Muzik nöjd att det hände.

– Jag är nästan glad över att det hände för killarna gjorde det jättebra i powerplay. Det var nästan perfekt för laget att vi kunde göra tre mål efter den tacklingen. Det låg bakom att vi kunde vinna matchen.

Fyra PP-mål: “Tillfälligheter”

Örebro vann matchen med 7-4 och kan tacka sitt framgångsrika PP-spel för det. Totalt gjorde Örebro fyra mål i powerplay under matchen.

– Det är tillfälligheter. Man jobbar med det där dagligen och försöker få till det. Ibland får man utdelning och ibland får man det inte. Det gäller att få med sig några studsar. Jag tycker att framför allt Jani (Lajunen, tvåmålsskytt) har gjort ett jäkla bra jobb framför kassen den senaste tiden. Det gör att det rinner in puckar när man bara kan flinga in den från blålinjen, säger assisterande tränaren Tobias Thermell.

HV71 – Örebro 4–7 (2-3,1-3,1-1)

HV71: Mikkel Bødker, Andy Miele, Radan Lenc, Taylor Matson.

Örebro: Jani Lajunen 2, Rodrigo Abols 2, Leo Carlsson, Christopher Mastomäki, Elias Pettersson.

Skott: 25–38.

Publik: 5 817.

