Shane Wright hade en tung inledning med Seattle Kraken. Men efter att ha hittat formen igen med farmarlaget, återvände han till NHL och gjorde under nattens match sitt första mål i världens bästa liga.

– Jag tror att jag kan ta plats här, säger stortalangen till The Athletic.

Säsongsstarten gick inte som planerat för Shane Wright. Förväntningarna var höga på forwarden som länge troddes gå som förstavalet i sommarens NHL-Draft. Men efter sju matcher och enbart en assist, fick 18-åringen se sig nedskickad till Seattle Krakens farmarlag.

Tiden med Coachella Valley Firebirds i AHL verkar dock ha gjort honom gott. Under natten återvände Wright till Seattles laguppställning, och i sin första match tillbaka, lyckades han hitta nätet och göra sitt första mål i ligan.

– (Att spela i NHL) är definitivt mitt enda mål. Det är vart jag vill vara, och jag tror att jag kan ta plats här. Jag tror att jag kan förbättras och bevisa för tränarna och mina lagkamrater att jag hör hemma här, säger den unga talangen till The Athletic.

🚨 THERE. IT. IS. 🚨



Shane Wright has his first NHL goal!



NHL Next Gen Rookies presented by @BioSteelSports. pic.twitter.com/veavstcgwb