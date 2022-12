Oskar Asplund har fått sitt stora genombrott på seniornivå under säsongen. Nu får backen chans på SHL-nivå – när Skellefteå lånar in honom över helgen.

– Han kommer täcka upp under en kortare tid när vi har lite frånvaro, säger sportchefen Erik Forssell.

Med 20 poäng på 23 matcher har Oskar Asplund varit en av de mest framstående juniorerna i Hockeyallsvenskan.

Men när Magnus Hävelid tog ut dagens JVM-trupp saknades 19-åringen. Nu kommer plåster på såren. Under torsdagen kommer han nämligen få spela i SHL.

“En ledande back”

Skellefteå har valt att låna in backen till sin roadtripp söderut, och som börjar under torsdagen mot Malmö.

– En ung back som gjort det jättebra i HockeyAllsvenskan i år och varit en ledande back i sitt lag, säger Erik Forssell till klubbens hemsida.

Oskar Asplund har sedan tidigare gjort en SHL-match med Rögle. Det var förra säsongen som skåningarna lånade in honom för en match. Exakt hur många matcher det blir den här säsongen återstår att se.

TV: "Orolig att Malmö inte klarar av det här"

Matchrapporter: Stark defensiv när Almtuna vann mot Kristianstad Tingsryd vann borta mot Almtuna Formstarkt Skellefteå tog ännu en seger Almtuna höll nollan och tog stark seger mot Bik Karlskoga Nionde raka för Skellefteå efter seger mot Luleå