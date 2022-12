Emil Larsson lämnade Luleå för Örebro våren 2020. Nu rapporterar NSD att Luleå vill locka Tre Kronor-forwarden tillbaka till Norrbotten.

Efter att ha fått sitt SHL-genombrott i Luleå valde Emil Larsson att lämna klubben under våren 2020 för att i stället flytta till SHL-konkurrenten Örebro. Där skrev Larsson på ett treårskontrakt, ett kontrakt som nu löper ut till våren.

Enligt NSD ska Luleå nu vara en av klubbarna som blandat sig in i jakten på den 29-årige Tre Kronor-forwarden. Enligt tidningen har Luleå anmält sitt intresse till Larssons agent.

– Jag kommenterar inte spelare som tillhör andra klubbar, säger general managern Stefan “Skuggan” Nilsson till tidningen.

Larsson hade sin poängbästa SHL-säsong hittills under sin debutsäsong i Luleå, då han sköt 23 mål och producerade totalt 32 poäng på 49 matcher. Under sina två säsonger i Örebro har han producerat 22 poäng under bägge säsongerna, medan han denna säsong har stått för nio mål och en assist på 17 matcher.

29-åringen är en av åtta spelare med utgående kontrakt i Örebro.

