Samuel Fagemo gjorde i nattens match sitt första NHL-mål. Den tidigare Frölundatalangen gjorde mål för LA Kings i lagets 4-2-förlust mot Carolina.

– Jag tycker att han hade en bra och stark match i natt, säger Kings tränare Todd McLellan till NHL.com.

LA Kings föll mot Carolina med 4-2.

Men det finns glädjeämnen att ta med sig. Göteborgssonen, Samuel Fagemo, kan nu titulera sig målskytt i NHL. 22-åringen satte reduceringen till 4-2 i den tredje perioden, och blev med det målskytt i världens bästa liga.

Forwarden väckte uppmärksamhet när han kom fram i Frölunda just för sin förmåga att göra mål, och gjorde under sina juniorår imponerande 27 mål i SHL, plus sex stycken i SM-slutspelet. Och nu har han alltså gjort mål även i NHL.

– Det är lite av en “Nu är jag här”-markering. Det och varvet du tar i din första match. Så “Sammy” är här. Jag tycker att han hade en bra och stark match i natt, säger Todd McLellan till NHL:s hemsida.

Samuel Fagemo var en av Sveriges största stjärnor i JVM-turneringen säsongen 2019/2020 och gjorde då 13 poäng på sju matcher när Sverige vann brons.

Matchfakta

Målskyttar:

Los Angeles Kings: Arthur Kaliyev, Samuel Fagemo.

Carolina Hurricanes: Brady Skjei, Martin Necas, Sebastian Aho, Andrej Svetjnikov.

