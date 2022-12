Oskarshamn säkrade veckans tredje vinst efter 4–2 i lördagens möte med Leksand.

Detta efter ett märkligt avgörande av Ahti Oksanen.

– Ett tufft mål att släppa in, säger en besviken Björn Hellkvist i C more.

Det var två lag med motsatt form som klev ut på isen i Oskarshamn i kväll. Leksand är inne i en tuff period och kom från tre raka förluster. För hemmalaget var det en chans att säkra sin tredje seger på en mycket framgångsrik vecka.

Till slut blev det sistnämnda verkligheten. När två perioder var spelade stod det 2–2 på resultattavlan och känslan var fortfarande att Oskarshamn hade allt att vinna.

– Det är rätt hyfsad, vi spelar bra efter vårt system, kanske har släppt till några chanser för mycket. Vi är ganska nöjda med 2-2 inför tredje, säger Oskarshamn andra målskytt Blaine Byron.

Leksand hade övertaget i skottstatistiken i den två första perioderna, men i den avslutande kunde Oskarshamn hålla motståndet till åtta skott, samtidigt som man säkrade segern. Även om det var genom en hel del flyt.

“Visste att jag skulle få nån studs med mig”

Ahti Oksanen fick pucken till sig efter en sargduell och slängde bara iväg den mot mål. Pucken letade sig förbi Kasimir Kaskisuo och in i buren efter att John Quenneville varit sist på den och i stort sett styrt in den bakom sin egna burväktare.

– Vi pratade om att fortsätta skapa långa anfall, ta puckar till mål. Deras 3-2-mål är ett tufft mål att släppa in, säger en besviken Björn Hellkvist.

Målet blev till slut även avgörande då man höll tillbaka Leksand och Oksanen satte sitt andra för dagen drygt en minut senare. Målet säkrade därmed Oskarshamns första trepoängare på hemmaplan den här säsongen och den tredje vinsten i veckan.

– Jag visste inte att vi inte tagit tre poäng hemma, men det var skönt att vinna och det mot ett bra lag. Jag har haft lite tufft med att göra mål, även om jag spelat bra. Jag visste att om jag fortsätter jobba hårt skulle jag få nån studs med mig, och jag är glad att det kom ikväll, säger Oksanen i C More.

