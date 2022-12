Under lördagen sjöngs det ”Oh, ah Tedenby” igen i Husqvarna Garden.

Efter att ha missat 17 matcher med skada gjorde Mattias Tedenby nämligen comeback – och blev målskytt direkt för HV71.

– Jag har längtat jättemycket efter att få spela igen, säger han efter 6-2-segern mot Rögle.

Både HV71 och Rögle är två lag som har legat i botten under i princip hela hösten men som den senaste tiden förbättrat sin form. Rögle kom till exempel till lördagens match med tre raka segrar i ryggen.

Den sviten bröts dock då HV71 vann med 6-2 hemma i Husqvarna Garden.

– Det är starkt, Rögle har ju varit bra på slutet så vi visste att det inte skulle bli någon enkel match. Vi är nöjda med prestationen och segern, säger Mattias Tedenby.

HV ledde med 4-0 i den andra perioden men Rögle såg ut att kunna göra det spännande med två snabba reducering till 4-2 innan HV kunde dra ifrån igen och vinna.

Hann det smyga in en oro då när de två snabba kom?

– Det blev lite oroligt men vi snackade lite i båset att vi ska lugna ner oss och komma tillbaka till noll och börja om igen. Det blev lite lättnad när femman kom. Det var ett väldigt viktigt mål så att vi kunde andas i periodpausen.

“Har fått ställa om lite”

Mattias Tedenby gjorde sin första match tillbaka efter att ha missat över två månaders spel med en fotskada. Han fick då en smakstart och gjorde mål redan efter knappt sju minuter genom att stöta in en retur efter att Fredrik Forsberg stått för en fin genomåkning. Publiken i Husqvarna Garden sjöng då också ”Oh, ah Tedenby” för första gången efter återkomsten till HV.

– Det var skönt, det gjorde det lite lättare i alla fall, säger Tedenby med ett skratt innan han fortsätter:

– Jag har inte hört den ramsan sedan senast jag var här och det är alltid kul att få höra den.

Tedenby såg också pigg ut i matchen och spelade bättre än vad han gjorde under de fem matcherna innan skadan.

– Det var några byten där man fastnade lite och fick lite mjölksyra snabbare än vanligt. Man hade några fina lösningar in till Foppa så det kändes okej.

– Man har fått ställa om lite nu under tiden då man har varit borta. I KHL är det liten is och man behöver inte åka lika mycket. Jag har kört mycket kondition nu när jag varit skadad och det har hjälpt så att man orkar lite mer på den stora isen.

“Kontrollerar pucken nu”

För 32-åringen var det alltså hans första match sedan 1 oktober.

– Jag har längtat jättemycket efter att få spela igen, man har klättrat på väggarna där hemma.

HV71 har nu också kommit in i en positiv trend som gör att de lyft i tabellen lite. Efter segern mot Rögle har HV nu fem vinster på de sju senaste matcherna och de klättrar nu upp på säker match i tabellen, bara två poäng bakom just Rögle som innehar den sista slutspelsplatsen.

– Jag tycker att vi kommer ur egen zon mycket bättre. Vi kontrollerar pucken nu, innan kastade vi bort mycket puckar. Vi fick aldrig någon possession med pucken och ingen kontroll. Det gör det så mycket att spela hockey när man har kontroll på pucken, avslutar Mattias Tedenby.

HV71 – Rögle 6–2 (2-0,3-2,1-0)

HV71: Fredrik Forsberg 2, Mattias Tedenby, Herman Hansson, Radan Lenc, Andy Miele.

Rögle: Adam Tambellini 2.

Skott: 22–23

Publik: 6 767

