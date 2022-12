Malmö krossades i ångestmötet: "Inte bra alls"

Två av seriens formsvagaste lag ställdes mot varandra i ett ångestmöte under lördagen.

Men det var Örebro som drog det längsta strået och Malmös ilska förkroppsligades av ett matchstraff för fighting i 3–5-förlusten.

– Det är inte tillräckligt bra, säger återvändande Carl-Johan Lerby till C More.

Örebro med fyra raka förluster tog emot Malmö Redhawks med tre egna förluster bakom sig under lördagen. Det hela såg ut att bli ett riktigt ångestmöte. Inte minst för Tomas Kollar i Malmö som kämpar in i det sista för sitt jobb.

De två senaste mötena mellan lagen har vunnits av Örebro och i dagens kamp blev det även samma slutresultat efter en snabb inledning av hemmalaget.

Två mål på tre minuter gav hemmalaget Örebro en tidig ledning och tog bort en del av vikten från spelarnas axlar. Perioden avslutades med ytterligare ett mål och krossen hade inletts.

– Vi leder med 3-0 så det är svårt att säga att man inte är nöjd. Vi har pratat om att hitta glädjen i spelet, säger 2–0-målskytten Linus Öberg till C More.

Irritation direkt i återkomsten

För Malmös del var det fortsatt irritation över spelet som sedan den fina säsongsstarten inte fungerat. Carl-Johan Lerby var tillbaka i laget för första gången sedan mitten av oktober. Backen har därmed missat stora delar av Redhawks tunga svit, men fick i dag känna på hur det det varit under hans frånvaro.

– Det är inte tillräckligt bra. Vi måste bli bättre på att plocka bort dem framför mål, sade han till C More och fortsatte prata om sin skada:

– Det är alltid tufft att bli skadad. Jag har gnuggat på och tagit mig till första matchen idag. Det har inte blivit som man ville, men det kommer. Det tar lite tid. Det är stor skillnad på att köra själv. Det tar nog en två matcher innan man kommer in i det för fullt.

Andra perioden inleddes även den med mål av Örebro, men Malmö hittade någon typ av livlina med två mål. Ett av William von Barnekow och ett genom Lance Bouma.

– Bättre än i första, vi steppar upp och skönt att få in två. Vi måste upp i allt, verkligen allt, och det gjorde vi här i andra, säger Von Barnekow till C More.

"Där förlorar vi matchen"

Tredje inleddes även den av ett tidigt mål för Örebro och ilskan i Malmö växte och personifierades av Thomas Schemitsch som delade ut en hård rak höger på Örebros Linus Öberg och fick ett matchstraff för fighting.

Schemitsch åkte på matchstraff för fighting efter denna situation 👀 ❌ pic.twitter.com/XlE2xv7wdt — C More Hockey (@cmorehockey) December 3, 2022

Backen buades av isen och matchen slutade till slut 5–3 till Örebro efter ett sent mål av Malmös Kim Rosdahl.

– Överlag dåligt. Tycker Christoffer Forsberg och Carl Söderberg är godkända. Det är väl de som kommer upp i nivå. Första perioden är inte bra alls. Vi är inte redo. Där förlorar vi matchen, säger Tomas Kollar.

