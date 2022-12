Efter en tyngre inledning började Frölunda och Lars Johansson hitta rätt efter landslagsuppehållet. För hockeysverige.se berättar den 35-årige målvakten nu om vad hans själv och laget gjort för att lyfta sin prestationer.

– Absolut skönt med några vinster och lite mer leenden på träningarna, säger Johansson.

I en extremt tajt serie är skillnaderna mellan succé och fiasko inte särskilt stor. Frölundas första del av SHL-säsongen har stundtals kritiserats då förväntningarna var relativt höga inför.

En av de som haft en stor del av pressen på sina axlar är Lars Johansson. Den nu 35-årige målvakten som efter Rysslands invasion av Ukraina valde att flytta hem till SHL och Frölunda från KHL.

Förhoppningarna på den återvändande Johansson var att han skulle vara en av ligans mest framträdande målvakter och bästa värvningar. Så har det inte riktigt blivit. Inte enligt Avesta-födde burväktaren själv heller.

Har det varit en anpassningsperiod efter flytten tillbaka till Sverige?

– Det är klart att det är lite annorlunda. Sen är problemet att man kanske vill lite för mycket i början. Det är inte riktigt mitt spelsätt. Så det är väl lite det som har blivit fel. Jag hade hoppats på att det skulle gå snabbare, men det tog lite tid. Jag har haft bra tålamod från coacherna, säger Lars Johansson när hockeysverige.se når honom under torsdagen.

Säsongen inleddes mot Timrå den 17 september och under sina nio inledande matcher efter återkomsten släppte Johansson in 27 mål innan han fick släppa fram unge Frederik Dichow och sätta sig på bänken i tre av de fem kommande matcherna.

– Det är säkert många olika orsaker, men det är väl mest en själv. Man försöker visa sig och spela bra. Då är det lätt att man överarbetar. Man hamnar lite fel ibland, lite dålig tajming helt enkelt. När man har en dålig match blir det att man försöker ännu mer och då går det bara åt fel håll. Det kan vara bättre att ta ett steg tillbaka och det tycker jag att vi gjorde under uppehållet, säger Johansson.

Det vände på trenden: “En bra kombo”

Ja, som Johansson är inne på kom äntligen något som vände trenden. Utifrån såg det ut som att en stor del av detta var intåget av Loui Eriksson och Andreas Borgman i laget. Borgman var tillbaka från en lång skadefrånvaro och Loui kom in som en förstärkning med 16 NHL-säsonger bakom sig. Men det var inte allt. Enligt Johansson ändrade Frölunda lite på sitt spel under uppehållet och kom ut som ett mer samlat lag när de ställdes mot Leksand i ett toppmöte 19 november.

Lars Johansson snittade tre mål insläppta per match i inledningen. Nu har han fyra på fem. Foto: Bildbyrån.

– Vid landslagsuppehållet försökte både jag och laget slipa på lite detaljer. Vi har spelat väldigt mycket bättre defensivt och inte släppt till lika mycket. Samtidigt tycker jag att det har gjort det enklare för mig att spela mitt spel. Jag har haft både lite bättre tålamod och lite bättre självförtroende. Jag började från grunden och började spela lite lugnare spel i målet. Så det har varit en bra kombo. Det har blivit en väldigt bra resultat av det de här matcherna, så det gäller att hålla i det.

Väldigt bra resultat gav verkligen förändringarna. Inte minst för Lasse Johansson som på fyra matcher var en viktig del av att säkra segrar i samtliga när han endast släppte in två mål. Ett mot Leksand och ett mot Linköping.

– Till viss del har det väl gått bättre. Vi har varit lite mer skärpt och jag tycker att samspelet mellan försvar och målvakt definitivt har blivit bättre. Det tog lite tid där i början och jag själv spelade inte alls så som jag ville. Nu vet man hur man ska spela, så det är lite lättare att komma tillbaka till det. I början jagade jag lite och försökte hitta formen. Då blev det mesta fel istället. Det är skönt att det gått bättre och saker man tränare på börjar gå bättre.

Värdefulla injektioner: “Bidrar oerhört mycket”

För lagets del har det enligt Johansson handlat mycket om andra prioriteringar i spelet. Samtidigt som injektioner i form av Loui och Borgman har kommit in blev det en välbehövlig vändning som gjorde att Frölunda såg ut som ett helt annat lag.

– I stort är det att vi i första hand prioriterar defensiven istället för offensiven. Det är små detaljer, men det handlar mest om ett mer defensivt tänk. Fler killar hem så att vi inte släpper till 2-mot-1- eller 3-mot-1-lägen. Det tycker jag har slagit ut väl, sen behöver vi hitta en bra balans och även få igång offensivgen och göra lite fler mål framåt. Jag tycker ändå vi har börjat i en bra ända. Nu har vi ett tryggt och bra försvarspel och kan börja jobba på andra ändar.

Hur stor del i den vändande trenden har Andreas Borgman och Loui Eriksson varit?

– Absolut, jättestor del, det tycker jag. Vi behövde en lite energikick. Samtidigt är det två väldigt väldigt bra spelare. Det var jättebra tajming för oss och de lyfte laget med sitt spel. Rutinerade och duktiga spelare, så de bidrar oerhört mycket, säger Johansson och fortsätter:

– Laget börjar sätta sig lite också. Man vet alltid att det kommer hända lite saker under en säsong, men nu känns det som att backparen börjar sätta sig och samma med femmorna och allting. Nu kan man börja jobba på och göra sitt bästa utifrån det. Det är klart att de kom in med mycket energi och bra rutin, så det är perfekt för oss.

Loui Eriksson är tillbaka. Senaste säsongen i Frölundatröjan var 2004/05. Foto: Bildbyrån.

Utöver spelet med Tre Kronor har Johansson under en tid spelat sin hockey lite i skymundan för oss i Sverige. Efter säsongen 2015/16 flyttade han bort från Frölunda till Nordamerika. Där blev den endast ett kort äventyr innan han började dominera i målet i ryska KHL.

Hur skiljer sig ligorna åt för din del?

– Det är väl lite mer av en öppen liga i SHL. Det är lite mer att man vågar utmana, medan det i KHL handlar lite mer om att minimera misstag. Man spelar sarg ut och då blir det lite av en ”stängd” liga. Så på ett sätt är väl KHL lite lättare för en målvakt. Samtidigt är SHL en mycket roligare liga att spela i känner jag. Speciellt när det börjar gå lite bättre (skratt). Det är lite öppnare, klarare och lite mer oväntade lägen i SHL. Det är den skillnaden man måste ställa in sig på, och vara beredd hela tiden.

Avbräcket kan bli kostsamt: “Hårfin linje”

Inför torsdagens match borta mot Timrå hade Göteborgslaget klättrat upp till en tredjeplats och det såg ut som att man var på väg mot en fin form.

Hur stort är självförtroendet nu, för din del och i laget?

– Det är bra ändå. Jag vet vilken hårfin linje det är. Det är en färskvara. Man måste fortsätta varje dag med samma saker. Det är absolut skönt med några vinster och lite mer leenden på träningarna, men det är fortfarande bara mitten av säsongen och vi vet att vi måste fortsätta jobba vidare. Skönt med några vinster, men inget vi svävar iväg över.

Troligtvis gör de rätt i att inte sväva iväg. Tabellen är som sagt extremt jämn och en förlust som senast mot Timrå gör att man nu halkat ner till en femteplats, med endast sju ner till Rögle på tionde.

Dessutom kom vinsten mot Linköping 26 november också med ett tungt avbräck. Borgman som endast varit tillbaka sedan uppehållet utsatte då Linköpings Broc Little för en bentackling och drog på sig en avstängning på fyra matcher.

– Ja, det var olyckligt direkt. Men jag tycker ändå att det är en bra konkurrenssituation på backsidan nu. Alla vet att man måste lyfta sig nu. Samtidigt vet vi exakt när han kommer tillbaka till skillnad från när han var skadad. Det är klart att man helst vill ha honom på isen, men nu har alla chansen att visa framfötterna. Sånt händer under en säsong så det gäller bara för andra att kliva fram.

Andreas Borgman lämnar isen efter matchstraffet mot Linköping: Foto: Bildbyrån.

Första mötet utan backstjärnan klarade man sig väldigt bra och höll dessutom nollan, men i torsdags blev det inte ett önskat resultat. Lars Johansson inledde på bänken och fick se Dichow släppa in tre mål under de 25 första minutrarna mot Timrå. Johansson drog på sig utrustningen och hoppade in, men det räckte inte till mer än att hålla nere siffrorna till ett slutresultat på 0–5. Efter matchen var tränaren Roger Rönnberg rejält besviken på hur laget fallit tillbaka till det vi stundtals fick se innan uppehållet.

– Jag är givetvis grymt besviken på första perioden. Det är inte klokt hur dåligt vi spelar, framför allt med pucken och i vårt passningsspel. Det är överraskade och intressant dåligt, sade Rönnberg till C More.

Nu väntar ett möte med Brynäs på lördagen och Johansson och Frölunda får hoppas på ett betydligt bättre försvarspel denna gång. Annars kan Borgmans avstängning visa sig vara rejält kostsam.

TV: De har varit SHL:s bästa hemvändare

Matchrapporter: Formstarkt Timrå tog ännu en seger 1–0-seger för Frölunda mot Luleå – Max Friberg matchhjälte Frölunda segrare hemma mot Linköping Stark defensiv när Frölunda vann mot Örebro Hockey Max Friberg och Jan Mursak avgjorde borta mot Leksand