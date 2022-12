Fabian Zetterlund och Jesper Boqvist har gjort bra ifrån sig under säsongen med New Jersey Devils. Nu har svenskarna fått ett drömbesked av tränaren Lindy Ruff: Flytta ut från hotellet – nu är ni ordinarie i laget.

– När jag fick höra det blev jag riktigt taggad, säger Zetterlund till klubbens hemsida.

Både Fabian Zetterlund och Jesper Boqvist var inför säsongen spelare som slogs om platser i New Jersey Devils laguppställning. Tack vare imponerande insatser under träningslägret och inledningen på säsongen har båda svenskarna blivit kvar i Devils under hela säsongen – och nu har svenskduon fått ett drömbesked från tränaren Lindy Ruff:

Flytta ut från spelarhotellet – nu är ni ordinarie i New Jersey Devils, löd budskapet från veterancoachen. Bara ett par dagar efter beskedet hade Zetterlund hittat sitt nya boende.

– Det är tufft ibland, men i slutändan går det bara att fokusera på det du kan påverka. När jag fick höra det blev jag riktigt taggad, säger Zetterlund till klubbens hemsida.

– Att äntligen få skaffa ett eget ställe gör att jag kan känna mig lite mer som hemma.

Flickvännen – gladast av alla

Zetterlund har noterats för tolv poäng (4+8) på 19 matcher för Devils den här säsongen och toppar därmed poängligan för svenska rookies i NHL denna säsong. Jesper Boqvist, å sin sida, har producerat fyra poäng (3+1) på 18 matcher i Devils.

Beskedet att svenskarna ska leta efter eget boende gladde Jesper Boqvists flickvän mest, menar Zetterlund.

– Han (Boqvist) kan göra henne galen ibland. Det är bara ett rum och en toalett. Att få ha sitt eget ställe är annorlunda, säger Zetterlund.

