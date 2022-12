Max Lindroth har haft en stark säsongsstart med Färjestad. Nu rapporterar NWT att intresset är stort kring den 26-årige backens tjänster.

– Max kontrakt går ut efter säsongen och då är man öppen för marknaden, säger agenten Patrik Aronsson till tidningen.

26-årige Max Lindroth hämtades in till regerande svenska mästaren Färjestad från Linköping inför den här säsongen. Backen blev matchhjälte för den värmländska klubben i tisdagens möte med Leksand och har under sin inledande tid i Karlstad snittat över 18 och en halv minuts istid per match.

Lindroths framfart i Färjestad har inte gått andra klubbar förbi. Enligt NWT ska intresset kring Lindroth, som har ett utgående kontrakt, vara stort.

– Ja, det finns intresse runt Max. Han är i en bra ålder och är en bra kille som visar framfötterna och skulle passa in i många lag, säger agenten Patrik Aronsson till tidningen.

“Öppen för marknaden”

Lyftet i Färjestad har satt Lindroth i en bra sits inför nästa säsong.

– Max kontrakt går ut efter säsongen och då är man öppen för marknaden. Så länge han inte är bunden till något är det mitt jobb att se över vad han ska göra och det är klart att det jobbet blir lättare nu när han har fått en bra start.

Lindroth bekräftar för NWT att han varit i kontakt med Färjestads sportdirektör Rickard Wallin gällande nästa säsong, men enligt tidningen finns inget konkret förslag att ta ställning till.

Totalt har 26-åringen producerat sex poäng (2+4) på 29 matcher i SHL och CHL den här säsongen med Färjestad.

