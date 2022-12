Magnus Hellberg har fått byta klubb tre gånger hittills den här säsongen.

Nu meddelar Detroit Red Wings att den svenske OS-målvakten skickas ner till AHL.

Inför årets säsong skrev Magnus Hellberg på för Seattle Kraken men han kom aldrig att spela för Seattle utan sattes upp på waivers och plockades upp av Ottawa Senators.

Han fick spela en match för Ottawa innan klubben också placerade honom på waivers. Då var det självklart Seattle som plockade upp Hellberg. Kraken satte dock upp honom på waivers igen och Detroit gjorde då anspråk på svensken.

Magnus Hellberg har dock inte fått spela någonting i Detroit heller och nu meddelar Red Wings att han skickas ner till AHL och kommer att matchas med farmarlaget Grand Rapids Griffins.

UPDATE: The #RedWings today assigned goaltender Magnus Hellberg to the AHL’s Grand Rapids Griffins for conditioning.



📰 » https://t.co/rXO8676Zdl pic.twitter.com/BoYSDvJzfz