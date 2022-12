Erik Källgren kallades upp och fick chansen av Toronto efter skador på Matt Murray och Ilja Samsonov.

Erik Källgren hann endast göra en match i AHL innan han kallades upp till Toronto Maple Leafs och han fick sedan chansen att agera förstemålvakt efter skador på både Matt Murray och Ilya Samsonov.

Men nu är både Murray och Samsonov tillbaka från sina skador och Toronto meddelar därför att Källgren flyttas ner till farmarlaget igen.

The @MapleLeafs have activated G Ilya Samsonov from injured reserve.



G Erik Källgren has been loaned to the @TorontoMarlies.