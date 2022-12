Skellefteå vinner rivalmötet mot Luleå med 3-2 efter straffläggning.

Hjälte blev 18-årige målvakten Alexander Hellnemo som räddade alla tre straffar för att se till att Skellefteå tar nionde raka segern.

– Det var roligt, jag har längtat länge efter att få stå en SHL-match, säger Hellnemo till C More.

Skellefteå och Luleå brukar bli heta matcher och det var det även under torsdagskvällen då lagen möttes i Västerbotten. Skellefteå saknade både sina två ordinarie målvakter, Gustaf Lindvall och Linus Söderström, och fick då slänga in juniormålvakten Alexander Hellnemo i målet för sin SHL-debut. Luleå å sin sida ställde Matteus Ward i kassen för sin blott andra start under säsongen och hade även nyförvärven Mario Kempe och Tomi Sallinen som gjorde debut i kvällens match.

Hellnemo blev då hjälte för Skellefteå genom att rädda 26 av 28 skott under matchen. 18-åringen stoppade sedan även alla tre straffar som Luleå slog för att se till att Skellefteå tar bonuspoängen.

– Jag är lite trött men annars mår jag bra. Det var roligt, jag har längtat länge efter att få stå en SHL-match. Man är ju nervös också för det är ju ett derby och mycket folk, säger Hellnemo till C More.

Leo Komarovs märkliga mål

Det blev mållöst i den första perioden trots att Rickard Hugg missade ett öppet mål och sedan stod Matteus Ward för en jätteräddning.

Men i den andra perioden tände matchen till rejält. 1-0 till Skellefteå gjordes av Elias Stenman då han slog in en puck på volley, strax därefter kom också 2-0 då Jonathan Johnson pricksköt in pucken bakom Ward.

Efter det klev dock Luleå upp och tog över mer för att komma tillbaka in i matchen. Reduceringen kom genom Brendan Shinnimin och Luleå kvitterade sedan också efter en mycket märklig situation.

Jonathan Johnson, som tidigare alltså blev målskytt för Skellefteå, stod med pucken bakom eget mål samtidigt som Leo Komarov åkte fram och forecheckade. Johnson skickar då iväg pucken men det blir inte bättre utan att den tar på Komarovs ben och studsar in i målet.

Simon Robertsson straffhjälte – igen

Skellefteå var sedan närmast ett segermål i den tredje perioden men det blev inga fler mål och det blev alltså förlängning. Inte heller där gjordes det dock några mål utan i stället väntade straffläggning, precis som när lagen möttes i Norrbotten tidigare under säsongen.

Precis som då var det Skellefteå som kunde vinna och ta de två poängen och återigen var det Simon Robertsson som blev den enda målskytten i straffläggningen. Samtidigt räddade Alexander Hellnemo alla tre straffar.

Skellefteå tar därmed sin nionde (!) raka seger och hänger med i toppen av SHL-tabellen, bara två poäng bakom serieledande Växjö. Luleå förlorade dock sin fjärde raka match och ligger nia i tabellen.

Skellefteå – Luleå 3–2 SO (0-0,2-2,0-0,0-0,1-0)

Skellefteå: Elias Stenman, Jonathan Johnson, Simon Robertsson (avgörande straff).

Luleå: Brendan Shinnimin, Leo Komarov.

