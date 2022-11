Under onsdagsmorgonen har situationsrummet nu valt att anmäla Skellefteåforwarden Pär Lindholm, och Frölundaforwarden Jan Mursak till disciplinnämnden.

Två anmälningar har under morgonen inkommit till disciplinnämnden efter gårdagens matcher, som båda nu inväntar sina domar senare under dagen.

Den ena situationen uppstod under mitten av andraperioden mellan Skellefteå AIK och Växjö Lakers. Det börjar med att Pär Lindholm och Joel Persson utdelar knuffar vid blålinjen, som sedan resulterar i att Skellefteåforwarden delar ut en crosschecking som träffar Persson i halsen. Lindholm fick därefter matchstraff för händelsen.

Den andra situationen uppstod sent under tredjeperioden under matchen mellan Frölunda och Luleå Hockey. Detta då Konstantin Komarek spelar pucken till höger, medan spelaren själv åker till vänster, och då sänks av en knätackling från Jan Mursak. Frölundaforwarden ser initialt ut att försöka dela ut en tackling med sin högra axel, men kontakten med Komarek uppstår istället via spelarens högra ben. Även Mursak tilldelades matchsträff för händelsen.

