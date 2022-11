Brian Cooper har dragits med en skada under en tid. Men ikväll kan backen ansluta Växjös blålinje igen.

– Vi får se om vi stoppar in honom i laget, sade tränaren Jörgen Jönsson till Smålandsposten under gårdagen.

Brian Cooper har inte kommit till spel sedan innan landslagsuppehållet, då han dragits med en skada. Men det kan komma att ändras under kvällen när Växjö Lakers ställs mot Skellefteå hemma i Vida Arena.

Under gårdagen var backen åter i träning och tränaren Jörgen Jönsson lät då optimistisk kring Coopers status när han talade med Smålandsposten.

– Vi får se om vi stoppar in honom i laget i morgon, sade tränaren till tidningen och tillade sedan:

– Vi får se först hur han reagerar på träningen. Men när han är frisk då är alla backar friska igen och det är alltid bra.

Forwardssidan förblir skadedrabbat

Det var under en matc mot Leksand i början av november som den amerikanske backen klev av isen efter ådragit sig en skada.

Under säsongen har Cooper gjort tio assist på 18 matcher.

Vidare rapporterar lokaltidningen att forwardssidan fortsatt har frånvarande spelare, då både Joel Kellman och Glenn Gustafsson är kvar på skadelistan. Dock rapporteras Gustafsson närma sig spel, då han bedöms vara borta på dag-till-dag-basis.

TV: "Killen är född till ledare"

Matchrapporter: Ryck i sista perioden avgjorde för Växjö borta mot Malmö Efter fem raka segrar i SHL tog vinstsviten slut för Växjö Linköping kunde inte stoppa formstarka Växjö Växjö fortsätter att vinna – har nu fyra raka segrar Växjö toppar tabellen efter seger mot Timrå