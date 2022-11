Nicklas Heinerö stängs av för den omdiskuterade domarkollisionen. Dessutom tvingas Anton Svensson till vila efter att ha delat ut en huvudtackling.

Disciplinnämnden meddelade på tisdagseftermiddagen två avstängningsdomar i HockeyAllsvenskan. Det rör sig om Nicklas Heinerö, Mora, och Anton Svensson, Västerås. De båda tvingas vila de kommande tre matcherna. Heinerö får böta 7250 kronor och Svensson 5625.

Nicklas Heinerö stängs av för en uppmärksammad domarkrock. I ett klipp som HockeyAllsvenskan publicerat syns det hur Heinerö åker med fart för att ta sig in en duell om pucken bakom Karlskogas mål. På vägen till pucken så åker Heinerö förbi en av huvuddomarna och kolliderar med honom så att domaren trillar baklänges.

“Jag uppfattar inte att domaren helt plötsligt är mitt inne i spelet och jag hinner inte svänga undan. Det blir kontakt skridsko mot skridsko och domaren faller olyckligt. Jag har verkligen inget uppsåt att komma i kontakt med domaren, jag har aldrig under min karriär blivit anmäld tidigare och jag har ett rykte om mig som en ärlig ishockeyspelare. Jag gick in till Petter Norman efter matchen för att be om ursäkt för en olycklig situation som jag upplevde att han godtog och förstod att det inte fanns något uppsåt till kontakt från min sida. Hela den här situationen och anmälan känns väldigt olycklig", säger Heinerö i domen.

“Uppenbar likgiltighet”

Men Disciplinnämnden håller inte med.

“Nicklas Heinerö haft god tid att upptäcka domaren och möjlighet att undvika en kollision med denne. Nicklas Heinerö har härigenom, i vart fall, visat på en uppenbar likgiltighet inför uppkomsten av den fysiska kontakten med domaren som blivit en följd av hans agerande. Domarens okränkbara ställning är en grundläggande förutsättning inom all idrott”, skriver de.

På sociala medier var Mora förbryllade över beslutet.

En omedveten olycklig kollision med domaren leder till tre matchers avstängning för Heinerö... 😳 https://t.co/ORS90HFGvW — Mora IK (@Mora_IK) November 29, 2022

“Ingen avsikt att skada”

Västerås-forwarden Anton Svensson straffas efter en huvudtackling på Jonathan Lekkerimäki.

“När jag närmar mig spelaren så har jag skridskorna i isen, mina händer låga och ingen direkt uppåtgående rörelse. Jag siktar mot bröstet på spelaren och tycker att jag träffar min höger axel i bröstkorgen på Djurgårdens spelare. Jag har ingen avsikt att skada eller träffa huvudet. Min avsikt med tacklingen är att separera spelaren från pucken”, säger Svensson.

Men även han får alltså vila tre matcher.

