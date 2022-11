Efter derbyraset: "Det är porslinspsyken"

Efter nio raka hemmaförluster såg det länge ut som att Malmö till sist skulle vinna i sin hemmaarena igen. Då släppte de in två mål på bara några sekunder - och förlorade derbyt mot Rögle.

– Det är porslinspsyken, säger Niklas Wikegård i C More.

Carl Söderberg gjorde 1-0, och Carl Persson ökade på till 2-0 bara åtta sekunder senare. Malmö fick en drömstart på den andra perioden och skaffade sig ett kanonläge att till sist bryta den hemska förlustsviten på hemmaplan.

Rögle reducerade förvisso till 1-2 i den andra perioden, via mål av genombrottsbacken Adam Engström, men Malmö behöll ändå ledningen länge och väl och gick mot seger.

Då rasade allt.

Med 6:18 kvar kvitterade Riley Sheen till 2-2. Och bara 50 sekunder senare satte Marco Kasper 3-2. Vändningen var ett faktum. Rögle kunde sedan behålla ledningen och såg därmed till att utöka Malmös förlustsvit på hemmaplan till tio (!) matcher.

“Porslinspsyken?”

Niklas Wikegård menade i C More's sändning att det var det mentala som brast för Malmö.

– Det är porslinspsyken. Efter 2-2-målet blir det det. Efter det skapar de inga fler lägen.

När Wikegård tog upp det hela med Malmötränaren Tomas Kollar hade han svårt att förstå vad C More-experten menade.

– Det vet jag inte…porslinspsyken?

– Det är tungt. Vi är bättre. Vi skapar mer. Vi har en puck inne (ett mål som dömdes bort) och missar ett öppet mål på det. Vi skapar tillräckligt för att vinna, menade Kollar.

Han passade också på att hylla Röglemålvakten Christoffer Rifalk.

– Deras målvakt var jättebra. De får tacka honom för segern.

Malmö är nu på kvalplats. Rögle ligger elva.

