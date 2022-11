Timrå fortsätter sin starka form och tar sin sjätte raka bortaseger efter 4-1-seger mot HV71 vilket gör att de är ligans bästa bortalag.

Samtidigt ligger laget endast elva i hemmatabellen.

– Det är något vi vill ändra på, det har våra fans förtjänat, säger Timråkaptenen till hockeysverige.se.

Timrå IK är ett av SHL:s hetaste lag för tillfället och på tisdagskvällen tog de sin tredje raka seger och sjätte raka vinst på bortais.

Det efter att ha besegrat HV71 i Husqvarna Garden med 4-1.

– Jag tycker det var en rätt så jämn match. Siffrorna kanske inte riktigt speglar matchen, vi gjorde mål på våra chanser och HV missade några, säger lagkaptenen Anton Lander till hockeysverige.se.

I segern mot HV var det främst lagets starka spel i boxplay och egen zon som utmärkte sig för Timrå.

– Vårt boxplay där, tre-mot-fem, i andra perioden lade grunden till ett bra resultat. Det är en stark grupp vi har här inne, alla är väldigt tajta och när man är iväg på en bortaresa så blir man ganska nära varandra. Det är fantastiskt att se offerviljan i laget, jag vet inte hur många blockerade skott vi hade.

“Bara att ha klubban i isen och ropa”

Anton Lander själv blev också målskytt i segern mot HV71 då han inledde målskyttet redan efter drygt en minuts spel. Efter passning av Emil Pettersson vallade han in pucken från snäv vinkel via Jonas Gunnarssons plockhandske. Lander har nu gjort sex mål på de senaste åtta matcher, efter att ha inlett med endast ett mål på säsongens första 13 matcher.

– Jag såg att målvakten fortfarande var på bortre stolpen när Emil passade mig. Jag tänkte… Eller jag vet inte vad jag tänkte, jag bara sköt fort. Det gick hem och det är alltid skönt att göra mål tidigt i matchen, säger Lander och fortsätter:

– Mitt eget spel… Jag vet inte men det gäller ju att ta tre poäng i varje match och det är ju det som räknas i min bok. Det är den mentaliteten vi har i laget också. Att pucken trillar in lite mer nu, ibland är det tillfälligheter. Samtidigt spelar jag med två otroligt skickliga spelare vilket underlättar.

Lander ingår i en av SHL:s bästa kedjor den senaste tiden då han har Emil Pettersson och Jonathan Dahlén bredvid sig och trion har levererat mycket mål och poäng de senaste veckorna.

– Både Jonathan och Emil är fantastiskt duktiga på att hålla i pucken den där lilla extra sekunden. Vi försöker ligga ganska nära varandra men också skapa ytor. De två är väldigt skickliga så ibland är det för mig bara att ha klubban i isen och ropa på pucken så sitter den.

“Klart att vi vill vara bättre på hemmaplan”

Sviten på sex raka vinster på bortais gör att Timrå toppar bortatabellen i SHL men det ser lite annorlunda ut på hemmais där laget endast ligger elva i hemmatabellen.

Finns det någon förklaring till att det ser ut så och är så stor skillnad?

– Först och främst så har vi spelat mycket mer bortamatcher än hemma (tolv borta, åtta hemma), det är viktigt att ha i åtanke också innan man drar sådana slutsatser.

– Det är klart att vi vill vara bättre på hemmaplan. De två senaste hemma har vi bara gjort ett mål och förlorat båda två. Det är något vi vill ändra på, det har våra fans förtjänat. Det är fullt hus och lapp på luckan nästan varje match så det är något vi vill ändra på absolut.

Tack vare sin fina form där laget radar upp segrar så börjar Timrå också etablera sig som ett topplag i SHL då de just nu ligger femma, fem poäng före lagen som ligger bakom.

Vad är det som funkar så bra för er just nu?

– Varje match är unik och varje match är ny. Det är tre poäng på bordet när pucken släpps och vi vill alltid ha alla tre. Vi tror på oss själva och har ett starkt försvarsspel vilket börjar med “Jacke” och Rautio i mål som spelar jättebra. Då får vi självförtroende i defensiven och någonstans där ligger grunden, avslutar Anton Lander.

